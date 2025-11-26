FREEMAIL
Sramota u Beogradu /

Grobari bacili utakmicu u drugi plan: 'Nek umre ustaša' odzvanjalo dvoranom

Grobari bacili utakmicu u drugi plan: 'Nek umre ustaša' odzvanjalo dvoranom
Foto: Dusan Milenkovic/ataimages /pixs

Susret u Beogradu ostao je obilježen neprimjerenim navijanjem

26.11.2025.
7:57
Sportski.net
Dusan Milenkovic/ataimages /pixs
Na utakmici 5. kola EHF Europske lige između Partizana i Nexea u Beogradu zabilježen je ružan ispad s tribina. Oko 20. minute, skupina navijača Grobari počela je višeminutno uzvikivati poruke mržnje "Nek umre ustaša", no unatoč tome, sudci nisu reagirali niti privremeno prekinuli susret.

Nexe je u dvoboj ušao kao lider skupine s pet bodova, ispred Kadettena i Partizana, dok je prva njihova utakmica u Našicama prošla bez ekscesa i završila uvjerljivom pobjedom hrvatske momčadi 30:22.

Umjesto sporta i borbe za prolaz u daljnju fazu natjecanja, susret u Beogradu ostao je obilježen neprimjerenim navijanjem i ružnim scenama s tribina.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC sprema spektakl, Forgač otvoreno najavio: 'Ono što sam vidio od Bojkovića je najbolje dosad'

PartizanNexe
