Grobari bacili utakmicu u drugi plan: 'Nek umre ustaša' odzvanjalo dvoranom

Na utakmici 5. kola EHF Europske lige između Partizana i Nexea u Beogradu zabilježen je ružan ispad s tribina. Oko 20. minute, skupina navijača Grobari počela je višeminutno uzvikivati poruke mržnje "Nek umre ustaša", no unatoč tome, sudci nisu reagirali niti privremeno prekinuli susret.

Nexe je u dvoboj ušao kao lider skupine s pet bodova, ispred Kadettena i Partizana, dok je prva njihova utakmica u Našicama prošla bez ekscesa i završila uvjerljivom pobjedom hrvatske momčadi 30:22.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Umjesto sporta i borbe za prolaz u daljnju fazu natjecanja, susret u Beogradu ostao je obilježen neprimjerenim navijanjem i ružnim scenama s tribina.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC sprema spektakl, Forgač otvoreno najavio: 'Ono što sam vidio od Bojkovića je najbolje dosad'