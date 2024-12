Bivši izbornik Hrvatske i proslavljeni bivši rukometaš Goran Perkovac bio je gost u Božićnom specijalu Net.hr-a. S njim smo u podcastu razgovarali 45 minuta o svemu. Teme su bile brojne.

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

Progovorio je Perkovac nakon dugo vremena, najavio SP u rukometu i zaželio sreću hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji. Otkrio nam je brojne anegdote za koje nismo dosad čuli. Jedne od tih su i priče s Olimpijskih igara u Atlanti 1996. Na tom su velikom natjecanju naši rukometaši uzeli zlatnu medalju. Svaša su u SAD-u na tim Olimpijskim igrama Perkovac i ekipa doživjeli. Perkovac je bio i kapetan te zlatne generacije.

Foto: Profimedia Goran Perkovac kapetan zlatne generacije iz Atlante 1996.

"Mi smo bili tako dobra klapa, dobro društvo da nam nitko nije ništa mogao. Svi su nam se prijetili, Tonči Vrdoljak nam je rekao da smo kreteni, da smo ovakvi, htio nas je izbaciti iz olimpijskog sela i svima njima u inat smo došli do medalje. Nismo mogli pretpostaviti da će biti zlato, ali bio je to takav jedan prkos, htjeli smo pokazati svima da mi to možemo, koliko znamo", kazao je Goran Perkovac.

Nije tu stao...

"Prije tih Olimpijskih igara pratilo nas je nevjerojatno puno peha, čak i nekih loše promišljenih stvari. Išli smo recimo na pripreme, na aklimatizaciju u Tupelo u Mississippiju."

Tupelo u Mississippiju je grad u kojem se rodio slavni Elvis Presley.

"Dođemo tamo 7 dana niti imamo golova, niti imamo dvoranu. Na kraju nađemo neki hangar, unajmimo nekog stolara koji nam je napravio golove. Stavimo vreće od pijeska, taj pijesak se prospe po cijelom terenu, onda to ljepilo i pijesak. Znači, sedam dana nismo ništa radili. Pripremne utakmice s Egiptom, Tunisom, sa svim živima smo izgubili. S Brazilom isto. Dolazili smo u olimpijsko selo i Toni Kukoč nam se smijao, zezao se na naš račun. Jednostavno, ta ekipa je imala to nešto u sebi. Nakon pobjede protiv Švicarske imali smo osjećaj da možemo sve dobiti", ispričao nam je Goran Perkovac.

Čitav Božićni specijal Net.hr-a s Goranom Perkovcem pogledajte u priloženom videu gore.

