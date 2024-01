Zdravko Zovko jedan je od onih čiji su telefoni najužareniji ovih dana. Naravno, tema brojnih poziva je nastup hrvatskih rukometaša na EP-u u Njemačkoj. Izabranici Gorana Perkovca su nastup na turniru završili kao 11. Zovko je rukometni autoritet čija riječ itekako ima težinu.

"Mislim da ne treba mijenjati Perkovca, jer nije dobro mijenjati trenere svako malo i ispucavati ih bez veze. Treba se skupiti, nastaviti raditi, trenirati i pokušati vratiti se što prije moguće u gornji dio rukometnih velesila. Ono što smo bili prije 4 godine na EP-u,e to nam treba", govori Zdravko Zovko i nastavlja:

"Sve drugo je lutanje, traženje i mislim da se to pokazalo lošim i to ne treba raditi. Mislim da treba dati povjerenje do kraja. Ako smo ga dali Perkovcu, onda mu trebamo dati mandat u ovim kvalifikacijama i za SP u Hrvatskoj, pa onda donijeti sudove."

Izbornik Goran Perkovac donio je čitav niz čudnih odluka, prvenstveno onda kad je kritizirao prvu hrvatsku rukometnu ligu, igrače, njihovu minutažu u klubovima...

"Uvijek se teško kontrolirati u takvim situacijama. Izjave, emocije, u takvoj situaciji vrlo često kažeš što ne misli. To je sudbina poziva. Ne bih se složio da reprezentacija nije izgledala dobro. U 50% utakmica je izgledala vrlo dobro. Činjenica je da nema kontinuiteta igre i to nije samo na ovom turniru. Znači, to se pokazalo i na prvenstvima kad je bio i Horvat i Červar jedno vrijeme. Igrali smo dobro protiv jakih reprezentacija kao što su Danska, Njemačka, Švedska, a onda smo i gubili od Brazila, Japana, Crne Gore... Sad od Islanda i Mađarske i to najčešće u utakmicama u kojima smo trebali dobiti, da bi mogli napraviti iskorak prema medalji. To je po meni."

Hrvatski rukometaši, generalno, na turniru nisu bili dobri...

"Ne bih se složio da je reprezentacija izgledala loše protiv Španjolske, Njemačke, pa čak i Austrije. Ima tu potencijala. Treba sad to izanalizirati i pokušati pronaći način kako dobivati, kako da se dignemo na nivo dobivanja tih utakmica koje mi svi smatramo da ih treba olako dobiti".

Je li došlo vrijeme za stranca u hrvatskom rukometu? Pogledajmo Skandinavce...

"To je nešto drugačije, ali ne bih rekao da Hrvatska nema trenera. Mislim da trebamo više poraditi na trenerskoj struci i na neki način odgajati trenere, pripremati ih za takve uloge. U Hrvatskoj se stalno pokazuje nestrpljenje s trenerima, umjesto da se pokazuje strpljenje i napredak. Nemamo povjerenje u ono što smo odgojili. Nadam se da će to jednog dana shvatiti i odlučiti nekom dati duži vremenski period za stvoriti nešto, tipa 4 godine, pa da nakon toga podvućemo crtu. Ovako je to pranje ruku, uvijek je trener kriv i naravno da je najviše kriv trener u takvim situacijama."

Tko snosi najveću odgovornost za još jedan rezultatski neuspjeh hrvatskih rukometaša?

" Mislim da odgovornost snosimo svi. Tu mislim na Savez, igrače, na sve nas koji radimo u rukometu, koji smo radili i mislim da tako jedino možemo nešto nadograditi i naučiti. Podići na viši nivo. Ovako, mijenjati trenera svakih 6 mjeseci nakon jednog ili dva natjecanja, mislim da nema smisla."

Nema da, ali Mirko Alilović nam je u stručnom komentaru kojeg je dao upravo portalu Net.hr detektirao jednu poražavajuću i zabrinjavajuću činjenicu.

"Mi u zadnjih 15-20 godina nemamo ni jednog trenera u jakom europskom klubu. Bit ćemo brutalno iskreni. Niti jedan hrvatski trener se ne spominje u kontekstu niti jednog velikog kluba. Tu pričamo o prvih pet Nijemaca, Kielce, Wisla, Veszprem, Pick Szeged, Barcelona... Ni prije dok je bilo još više klubova, niti jedan hrvatski trener se nije spominjao u tom kontekstu. Znači, to je zabrinjavajuće. Zadnji treneri koji su bili su Zdravko Zovko i Lino Červar u Metalurgu, dok su igrali Ligu prvaka. Danas, u današnje vrijeme, mi nemamo niti jednog trenera koji vodi vrhunski europski klub i to je zabrinjavajuće. Budimo iskreni, to je zabrinjavajuće", rekao nam je legendarni Mirko.

Zdravko Zovko je na to kazao:

"I to je točno, to što Mirko govori je točno. Mi stalno pričamo kako trebamo napraviti igrača. Od kad sam bio igrač, pa do trenerskog posla, znači godinama slušam kako se treba prvo napraviti igrač, treba stvoriti momčad, nitko ne priča da trebamo odgojiti trenera, stručnjaka... To je isto posao kojem trebamo pristupiti, kojeg ne smijemo zanemarivati."

Je li nedostatak kadra u vrhunskim, najboljim, TOP klubovima Lige prvaka, najveći problem hrvatskog rukometa?

"Ovako kad gledamo sliku i presjek hrvatske trenerske mape, hrvatske stručnjake koje vode u Europi TOP klubove i reprezentacije, činjenica je da nema naših trenera puno. Imali smo sad Vladu Šolu koji je vodio Crnu Goru, Perkovca koji vodi Hrvatsku. Imali smo na ovim prostorima naše trenere koji su vodili druge reprezentacije. Irfan Smajlagić je vodio Bosnu i Hercegovinu. Imamo mi trenere, ali ti treneri nisu uspjeli postići rezultate koje bih i izbacili na TOP pozicije svjetskog rukometa. To su odlični mladi treneri i u tom kadru treba tražiti... Evo, Perkovac je u 60. dočekao da postane izbornik Hrvatske."

"Moramo imati povjerenje u naše trenere. Imamo novih, mladih trenera. Treba ih samo istrpiti i dati im šansu dugoročno", tvrdi Zdravko Zovko i dodaje:

"Da ti mladi treneri dobiju mogućnost uopće pokazati to svoje znanje i talentiranost. Ajmo razgovarati o Zagrebu, o svemu tome što je bilo. Događalo se da je trener bio na klupi tri tjedna, pa ga se micalo, a mi govorimo o tri ili šest mjeseci. Nema kontinuiteta, kako u igri reprezentacije, tako i u stručnom radu. Treba vremena za stvoriti nešto. Trebamo istrpiti Perkovca i ovu reprezentaciju za neki viši cilj i bolji rezultat u budućnosti. Jer, lomiti preko koljena, a ne dati duži period, to nikome ništa ne donosi".

Nenad Šoštarić i Slavko Goluža dva su imena koja se trenutno povezuju u kontekstu nasljednika Gorana Perkovca na klupi reprezentacije Hrvatske u rukometu. Slavko Goluža je želja igrača već duže vrijeme, a prema najnovijim informacijama ova reprezentacija, igrači u njoj, ne bi imali ništa protiv da ih preuzme Slavko Goluža. Nenad Šoštarić je kandidat HRS-a, ali to ne znači da će on i postati Perkovčev nasljednik. Ako bi to na kraju i postao, obavljao bi dva posla paralelno - onaj trenera Zagreba i izbornika Hrvatske.

"Naravno da bi i Slavko Goluža bio pravi izbor. Pa, Slavko je pokazao da zna raditi. Bio je u reprezentaciji, Osvajao je medalje. Napravio je jednu reprezentaciju koja je bila stalno među TOP 6 repezentacija u svijetu. Mislim da smo i njega možda prerano odbacili, ali dobro. Slavko se okrenuo klupskom rukometu. Otišao je u Slovačku, radio godinama u Tatran Preševu. Vratio se potom u Hrvatsku i jednostavno, u Zagrebu nije bilo strpljenja za njegov rad. Slavko je jedan od TOP trenera koji ima CV, rezultate i sigurno da ti treneri znaju raditi i mogu napraviti dobar rezultat".

Nastavio je monolog Zdravko Zovko...

"Isto tako i Perkovac, koji je prošao i Bundesligu i reprezentaciju Grčke i Švicarske, to su treneri koji rade godinama i znaju posao. Stalno su u vrhunskom rukometu. Oni nisu, kao, ajde možemo za Linu, mene i neke ostale trenere reći da smo prošlo, svršeno vrijeme, biološki rad godina, ali i zato što ne radimo više u klubovima i reprezentacijama. Ovo su treneri koji rade s klubovima, koji su u dodiru s vrhunskim rukometom i novim trendovima u njemu. Čak bih rekao da je Perkovac ubrzao igru i približio igru naše momčadi Dancima, Španjolcima, Norvežanima, što je pozitivno. E sad, treba pronaći uzroke što ne možemo dobiti momadi poput Islanda, Japana, Brazila, a igramo alpari s Francuzima, Dancima i svim ostalima."

A Nenad Šoštarić?

"On je godinama radio u hrvatskom ženskom rukometu i to sigurno nije jedostavno promijeniti. Ne možemo reći da je Šoštarić osvajao neke velike medalje. Znači, jedna medalja i to je to. Ne možemo govoriti da je to rješenje. HRS zajedno s trenerskom strukom mora donijeti odluku kome i što. Mislim da su izabrali dobrog čovjeka, pravog trenera i da mu treba dati povjerenje".