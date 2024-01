Trener Nexea Branko Tamše javio nam se kasno sinoć kako bi prokomentirao 13. rukometni dan na EP-u u Njemačkoj, tj najavio današnji 14.

Podcasti, prilozi, vijesti i analize, ekskluzivne intervjue, sve o Europskom rukometnom prvenstvu čitajte i gledajte - OVDJE.

Slovenija od 18.00 u Barclays Areni u Hamburgu igra veliku utakmicu protiv moćnih Danaca.

Francuska je u ponedjeljak dobila Austriju 33-28 u skupini I, dok su Nijemci razbili Mađarsku u istoj grupi rezultatom 35-28. Kao što i već vrapci na grani znaju, hrvatski rukometaši su se porazom protiv Islanda (35-30), trećim uzastopnim na turniru, u grupi I, oprostili od polufinala EP-a. Danas su na rasporedu još susreti u grupi II Nizozemske i Portugala, te u skandinavskom derbiju Norveška i Švedska.

Tamše je govorio i o hrvatskoj i slovenskoj rukometnoj reprezentaciji, analizirao utakmicu Hrvatske protiv Islanda, dotaknuo se, skupa s nama i nekih drugih rukometnih tema, sportskih paralela, zanimljivosti... Posebno nas je zanimalo jedno pitanje - prijetl li hrvatskom rukometu sudbina hrvatske košarke, nekad slavnog i uspješnog sporta u Hrvata?

"Reprezentacija Hrvatske je postavila onom pobjedom divnom protiv Španjolske jako visoko ljestvicu i odmah apetiti porastu prema zlatu preko noći. U tim porazima Hrvatske uvijek je nešto nedostajalo. Bilo je tu ozljeda, bolesti, ali rekao sam u početku, ponovio nekoliko puta, realno je da Hrvatska zauzme, da Hrvatsku vidim od 5. do 10.mjesta.

"Ne mislim da će hrvatski rukomet doživjeti sudbinu hrvatske košarke. Još uvijek imate velik bazen talentiranih igrača", rekao je, između ostalog, Branko Tamše koji je najavio, prorekao, urekao ili rekao, kako god, upravo u razgovoru s nama da Hrvatsku i Sloveniju vidi od 5. do 10. mjesta na turniru. Ovo što je Branko Tamše i spomenuo...

"Katastrofa nije, siguran sam da hrvatski rukomet nije na putu hrvatske košarke i da će sigurno hrvatski rukomet... Prije svega, imate bazu igrača još uvijek, dobre rukmetaše, mlade i potentne, starije i iskusne koji znaju osvajati medalje. Mladi su se kod vas pokazali. Samo sve to treba malo ispeglati. Kvaliteta hrvatske rukometne reprezentacije je takva da mogu sve maltretirati do kraja, dobiti svakog. Neću reći da mogu osvojiti medalju, ali mogu protiv svakog, pa kako se okrene. Budućnost hrvatske reprezentacije je sigurno svjetlija nego što izgleda na ovom turniru ", dodao je Tamše i osvrnuo se i na Sloveniju...

"Nadam se malom opuštanju Danaca u svim segmentima rukometne igre i dobroj utakmici moje Slovenije. Nadam se da će Danci ići s lijevom rukom protiv Slovenije. U par posljednjih utakmicama smo bili na jedan - dva razlike s njima, pa su pobjegli. Tog se bojim sad. Slovenija je imala najviše pehova s ozljedama i bolestima na turniru. To ne smije i nije alibi, ali kad samo pomislim koga sve nismo imali... Slovenija je odradla prvu grupu s tri pobjede jako dobro, igrala toplo-hladno, odigrali možda i najbolje s Norveškom. Nismo dobili Portugal, ali jesmo Nizozemsku koja se isto debelo izraubala. Sloveniju isto, kao što sam rekao, kao i Hrvatsku vidim od 5. do 10. mjesta. To sam vam isto u najavi rekao. Realno. To se i pokazalo. S nekim boljim reakcijama u nekim susretima možda bi vrijanta bila i polufinale, ali za to se treba baš puno stvari poklopiti".

Pogledajte u priloženom videu gore što nam je sve Branko Tamše rekao, o čemu smo s njim sinoć pričali u našim malim rukometnim razgovorima.

Napete i atraktivne utakmice Europskog prvenstva u rukometu gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO