Bivši hrvatski trofejni rukometaš i izbornik, slavni Zdravko Zovko, rukometni autoritet, čovjek koji je ispisao dio naše rukometne povijesti, rekao nam je jučer da kad jedna reprezentacija dođe na veliko natjecanje, u ovom slučaju na Europsko rukometno prvenstvo i kad joj krene krivo, onda "uđe u šumu, a ne vidi drvo..."

"Hrvatski rukomet je na putu sudbine hrvatske košarke, ali ja ne gledam sve negativno. Ima puno pozitivnih stvari na kojima trebamo graditi budućnost.

Posljednjih godina smo u silaznoj putanji i Hrvatska jednostavno ne može pratiti današnji rukomet, kakav se igra u Europi i svijetu, ne može pratiti moderne rukometne trendove", priča nam Zdravko Zovko i nastavlja:

"Razgovarao sam s jednim kolegom, trenerom, Mađarom, Kazao mi je da smo pali tamo gdje smo uvijek bili najjači. U tim odlučujućim utakmicama mi sad stalno gubimo, a prije smo u njima bili suvereni. Od Egipta, od Japana, od Brazila, samo se sjetite... Sve su to bile ključne utakmice za neki dobar plasman. Evo i sad, otvorili smo dobro turnir, ali očito da nas je ta Španjolska sve zavarala. Nismo uspjeli ostati na nivou prvih dvoboja. Kako je turnir išao dalje, mi smo padali. Imali smo protiv Islanda +2 na poluvremenu, pa smo izgubili."

Ovo je već četvrto natjecanje od 2021. na kojem je Hrvatska ostvarila loš rezultat...

"Dug je proces stvaranja nacionalne momčadi s pedigreom nečeg velikog. Postoji jedan danak da jedna generacija mora proći kroz poraze, gorak okus... E sad, generacija Martinovića, Srne i ostalih je dobra, ali hoće li ta generacija biti velika poput Balićeve, to je vrlo upitno. Moramo dobro sagledati čitavu situaciju, počevši od nas trenera, treba naći odgovor na pitanje zašto se nama sve ovo događa, treba vidjeti radi li se s mladima dobro? Potrebno je pronaći neki put koji će nas u budućnosti voditi dobrim rezultatima".

Kako vam je Goran Perkovac odradio posao kao izbornik i je li on najodgovorniji za rezultat na EP-u?

"Perkovac je bio moj igrač, a poslije sam mu godinama bio trener u reprezentaciji. Dobri smo prijatelji. Ono što je Goran Perkovac danas nakon susreta rekao, to sve govori. On preuzima odgovornost za pripremu i sve utakmice. Rezultatski gledamo, ovo je podbačaj Hrvatske. Odgovornost nakon lošeg rezultata je uvijek na treneru. Ne možemo govoriti da je Perkovac nešto posebno napravio, kad nije. Ovo je neuspjeh. Ako dobijemo Njemačku, to bi moglo opravdati neke stvari, ostavili bi bolji dojam. Jer, imali bi u tom slučaju skalpove Španjolaca i Nijemaca, rukometnih divova. I na tome bi mogli nešto graditi. U ovom trenutku, smatram da je odgovornost na Perkovcu i čitavom njegovom stručnom stožeru . Isto kao što je odgovornost i na igračima", zaključio je Zdravko Zovko.

