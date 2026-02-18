Europski san Zagreba je završio velikim i teškim porazom u voljenoj Areni

U susretu 11. kola B skupine rukometne lige prvaka Zagreb je pred svojim navijačima izgubio od Paris Saint-Germaina sa 24-35 (10-18) upisavši već deseti poraz sezone.

Susret je bio izjednačen tek u uvodnim minutma, a PSG je već u 17. minuti imao pet golova razlike (10-5). Tri minute kasnije bilo je +7, a na odmor se otišlo s velikih 18-10 za pariški sastav.

Gosti su s boljom igrom nastavili i u nastavku, u 37. minuti su prvi put poveli sa 10 razlike (22-12), vrlo brzo je bilo i +11 (23-12), a u završnici i najvećih 12 razlike (33-21). Na koncu je završilo uvjerljivih 35-24.

PSG su do pobjede predvodili Yahia Khaled Omar Fathy i Kamil Syprzak sa po sedam golova, dok je hrvatski rukometaš Mateo Maraš postigao pet golova. Odličan je bio i Jannick Green sa čak 18 obrana.

Kod Zagreba najefikasniji su bili Giorgi Tskhovrebadze s pet golova, te Luka Lovre Klarica, Ihar Bialiauski i Filip Glavaš sa po tri gola. Sandro Meštrić je imao sedam obrana.

U drugom susretu iz skupine Barcelona je na gostovanju porazila Pick Szeged sa 35-27 (21-10).

Barca je već na poluvremenu vodila sa 11 razlike, a u nastavku je rutinski obranila prednost. Aleix Gomez je predvodio goste s devet golova, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Imanol Garciandia s pet golova.

Kasnije se sastaju Magdeburg i GOG Gudme, dok će u četvrtak igrati Eurofarm Pelister - Wisla Plock.

Na ljestvici vode Magdeburg i Barcelona sa po 20 bodova, no njemački sastav ima i susret manje. Zagreb je posljednji s dva boda.

POGLEDAJTE VIDEO: Tottenham je dočekao novog Hrvata, a Crouch se prisjetio poznate kolonije: Stajlinzi su tada bili drugačiji