Švedski rukometaši na krovu su Europe. Trijumfom Švedske protiv Španjolske 27-26 u finalu jučer u MVM Domeu u Budimpešti, završeno je 15. Europsko rukometno prvenstvo za muškarce.

Šveđani na krovu Europe

Šveđanima je to rekordni peti europski naslov, ali prvi nakon 20 godina. Španjolska, koja je na posljednje dvije europske smotre osvajala zlato, ovoga puta morala se zadovoljiti srebrom. Do naslova su Šveđani došli na dramatičan način, sedmercem Niclasa Ekberga po isteku vremena...

Službena stranica EHF-a donosi veliki tekst o tome što se događalo u posljednja dva dana Eura, odnosno što je prvenstvo iznjedrilo, koji igrači su novi vladari europskog, znači i svjetskog rukometa.

"Konačna pobjeda s jednim golom, povratak Švedske na postolje, dvije utakmice produžetaka, povijesna pobjeda za brončanu medalju, pojačanje neopjevanih heroja i slomljeno 'MVP prokletstvo' - posljednji vikend muškog EHF EURO 2022. imao je sve. Pobliže gledamo kako su se odvijala posljednja dva dana akcije u Budimpešti", najava je završnog osvrta EHF-a...

Pamti se i naš Dule

"Da, Jim Gottfridsson je razbio 'MVP kletvu'. Kad smo kod Gottfridssona, niti jedan igrač posljednjih godina nije uspio proslaviti EHF EURO MVP nagradu na način na koji je on to učinio — a to je zato što je MVP svakog izdanja od Nikole Karabatića 2014. upravo izgubio finale", stoji u osvrtu u kojem se navodi još:

"Španjolski kapetan Raul Entrerrios poražen je od Njemačke 2016. Godine 2018. upravo je Gottfridsson izgubio od Španjolske. Domagoj Duvnjak je 2020. predstavljen kao najbolji igrač turnira nakon što je Španjolska pobijedila Hrvatsku. Serija je također uključivala ženski Euro - ali tamo se proteže sve do 2008. godine, kada je Norvežanka Kristine Lunde dobila individualnu nagradu.

Ivano Balić začetnik je kletve MVP nagrade, u kojoj najbolji igrač turnira dolazi iz redova poražene momčadi...

"Da, opet Gottfridsson, opet o njemu pričamo i zbog toga — ali kada se pridružite vrlo kratkom popisu na kojem su samo Ivano Balić i Nikola Karabatić, postajete uistinu legenda. Švedskog središnjeg beka dosljedno izvrsne izvedbe na Euru učinile su ga jasno istaknutim izborom za MVP-a, jer je uvijek iznova davao i bio je možda glavni pokretač pobjede Švedske u polufinalu protiv Francuske i opet bio ključan u finalu".

Osvojio je naslov prvaka Europe, medalju na Svjetskom prvenstvu i osvojio EHF Ligu prvaka — i još mu je samo 29 godina. Možemo očekivati još sjaja od Šveđanina prije nego što mu istekne vrijeme na terenu.