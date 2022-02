Došao je i taj dan! Hrvatski rukometni savez danas će se sastati kako bi donio odluku o budućnosti Hrvoja Horvata na mjestu izbornika hrvatske rukometne reprezentacije.

Ostali bez OI, završili osmi na Euru, slijede kvalifikacije za SP

Nakon što je Hrvatska pod Horvatovim vodstvom ostala bez plasmana na Olimpijske igre, sada je i na Europskom prvenstvu završila tek osma. Bilo je tu puno stvari koje nisu rukometne, poput korone koja je diktirala situaciju. Oko 30 igrača korišteno je u sedam odigranih utakmica na turniru, u odnosu na 18 planiranih...

Puno prašine podiglo se oko neigranja najboljih rukometaša. Marin Šego, Igor Karačić i Manuel Štrlek, nisu bili u kadru, Domagoj Pavlović također. Šego nam je u ekskluzivnom razgovoru kazao kako mu se izbornik nije javio više od pola godine. U rukometnim kuloarima kruži priča kako se Hrvoje Horvat zahvalio Igoru Karačiću, zbog čega se senator hrvatske rukometne reprezentacije, jedan od naših najboljih igrača, naljutio. No eto, kako je koronavirus diktirala situaciju, na kraju je Horvat koristio usluge Željka Muse i Marina Marića, također rukometaša koje se bio prvotno odrekao u svrhu pomlađivanja nacionalne izabrane rukometne vrste...

Dakle, u reprezentaciji nisu igrali najbolji i to je velika i teško pogreška. Kako se to uopće i dogodilo, to je pitanje koje mora dobiti odgovor. Tu je ključ problema i to se treba srediti, bilo kakve probleme, sukobe, nezadovoljstva, loša komunikacija... Čelnici HRS-a trebali bi ta pitanja riješiti, stvar istjerati na čistac, po tom pitanju djelovati...

Kritike javnosti

Takvi potezi, prvotni popis, kao i loša komunikacija s nekim bitnim igračima, očito "filozofija" nepozivanja najboljih igrača, naravno i sami rezultat, izazvali su brojne kritike javnosti, a najžešći su bili stručni komentatori Petar Metličić i Goran Šprem koji su Horvata rešetali kada se u studijskoj emisiji pojavio na dan kad su se igrale utakmice polufinala Europskog prvenstva.

Predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac gostovao je jučer u studiju RTL-a i govorio o svim ključnim pitanjima…

"Vidjet ćemo kad nam se na sastanku iznesu svi detalji i kad vidimo kompletnu situaciju te kad obavimo razgovor sa stožerom. Nakon toga ćemo znati sve što je potrebno za donošenje odluke i imati konkretne odgovore", istaknuo je Tomislav Grahovac o sudbini Hrvoja Horvata, ambicioznog i mladog trenera kojem upravo on čuva leđa na klupi reprezentacije. Da, tako to nekako ide kod nas...

'Osmo mjesto nije uspjeh i ne možemo govoriti da smo dobro prošli'

"Osmo mjesto nije uspjeh i ne možemo govoriti da smo dobro prošli. No, činjenica je da je prvenstvo, u najmanju ruku bilo, specifično i zahtjevno. Nikad do sad na velikim natjecanjima nije do događala koronakriza. Puno reprezentacija, ne samo Hrvatska, imala su problema s pozitivnim igračima", rekao je Tomislav Grahovac. Aktualni izbornik rukometaša Hrvatske Hrvoje Horvat njegov je čovjek. Na pitanje sjajne Ivone Hemen misli li kako je sastav mogao izgledati drugačije, s obzirom da se puno puta potencirala tema jesu li za reprezentaciju igrali najbolji igrači, Grahovac je kazao:

"Nažalost, od onih koje je Horvat pripremao, samo su neki došli. Nismo mogli vidjeti tu njegovu reprezentaciju. Od prve utakmice nadalje, sve je bilo jedna improvizacija".

Naravno, kako to već obično biva, Tomislav Grahovac nije htio komentirati situaciju sa Šegom, Karačićem i Štrlekom...

'Nisam pozivao igrače niti sastavljao listu'

"To morate pitati izbornika, ja nisam pozivao igrače niti sastavljao listu. To trebate pitati izbornika". Ivona Hemen nije odustajala…

"Jesu li po vama oni trebali igrati?"

Grahovac je na to kazao:

"Kažem, ja ne sastavljam niti listu igrača, niti sastavljam tko se i kad trebao javiti. Samo iznosim činjenice koje su se doista događale. Nije u mojoj domeni pretpostavljati što bi se događalo, ali činjenica je da se situacija mijenjala iz dana u dan".

Nikša Kaleb: 'Vjerujem da će Hrvoje Horvat dobiti priliku i u ovim kvalifikacijama za SP'

Kako bilo, nazvali smo Nikšu Kaleba, proslavljenog bivšeg hrvatskog rukometaša, sukomentatora RTL-a na licu mjesta uz našeg Filipa Brkića, koji nam je kratko kazao:

"Očekujem bolju budućnost za hrvatski rukomet, ne vjerujem da će se nakon ovog rezultata išta mijenjati u reprezentaciji, s obzirom na koronasituaciju, da će ga smjenjivati. U takvoj jednoj situaciji, neki relevantni zaključci se ne mogu donositi, znate... Vjerujem da će Hrvoje Horvat dobiti priliku i u ovim kvalifikacijama za SP u travnju mjesecu, ždrijeb nam ide na ruku. Nadam se da ćemo se plasirati i da ćemo tamo biti pametniji i bolji".