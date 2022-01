MVP jučer završenog 15. Europskog rukometnog prvenstva za muškarce, fantastični srednji vanjski Jim Gottfridssons (29), izrastao je u najboljeg rukometaša Europe, ali ne samo to, nego i u pravog vođu jedne generacije koja bi mogla vladati. On je sljedbenik skandinavskog modela odnošenja prema sportu, odnosno postavljeni zadacima, općenito u svim djelatnostima. Jednostavno, to je njihova filozofija...

Jim Gottfridssons održao govor poput pravog vođe

Danas smo poslijepodne razgovarali s poznatim crnogorskim rukometnim trenerom Veselinom Vujovićem o završnici Eura, Švedskoj, kao i trendu skandinavskog rukometa koji očito dominira u europskim i svjetskim okvirima, odnosno što stoji iza toga. Naravno, kao i o ostalim rukometnim aktualnostima...

Zanimljivo, ali ako malo pogledate priloženu snimku dolje s You Tubea, možete zamijetiti kako igrači sami dogovaraju akcije. Jim Gottfridssons je 19 sekundi prije kraja susreta, pri rezultatu 27-27 i na zadnjem time-outu, održao govor pravog vođe, u kojem se svi ostali slušali što vođa momčadi govori. Izbornik, članovi stručnog stožera, samo stoje i promatraju slušaju i oni...

Pamti se veliki naš Lino

Zamislite samo tako nešto u hrvatskoj reprezentaciji. Komentiralo se, u javnosti su odjeknuli bili Linini epski komentari i upute igračima, "ovaj mali ovo, ti mali ono, ti mali i ti mali borite se za prostor"... E vidite, tu se radi o skandinavskom modelu stvaranja vođe, odnosno radnim navikama, koje se u Skandinaviji usađuju još u mlađim kategorijama...

"Prvo, iznenađen sam jednom kvalitetom koju ima Jim Gottfridsson. Sjećam se kad je tek krenuo, počeo, kad je preuzeo tu dirigentsku palicu u švedskoj reprezentaciji, pomislio sam: Ma neće od njega nikad biti igrača. Tako mi je nekako i djelovao, da neće biti pravi vođa, pravi rukometaš. No, on je na jedan najljepši mogući način zasluženo uzeo MVP nagradu Eura i demantirao me. Švedska se pokazala kao jedan jak kolektiv", objašnjava nam popularni Vujo i nastavlja:

'U Skandinaviji, rukometaši često sami vode time-outove, točno sve znaju'

"Znate što mene kod njih posebno impresionira? Ljudi koji su u njihovom stručnom stožeru, na time-outima gotovo i ne pričaju ništa. Nekako opet to sve kažu sami igrači, što bi se trebalo raditi. Mada je to odavno poznat sistem u Švedskoj i skandinavskim zemljama, znači da sami rukometaši često sami pričaju na time-outu", rekao nam je Veselin Vujović i dodao:

'Djevojčica postaje lider'

"Jednom sam bio u Danskoj, igrali smo neku utakmicu i prije našeg termina treninga su bile neke djevojčice 12-13 godina. Imale su trening. I sad pazite vi ovo: Trener je u tom trenutku nešto morao izaći. One su ostale i nastavile raditi same sve ono isto što im je trener kazao. Jedna od tih djevojčica je preuzela komandu treninga. Oni to znaju, ta djevojčica postaje lider od malena. Jim Gottfridsson je očito isto tako postao lider, ima svoj način izražavanja. Oni mu vjeruju i slušaju ga i tako se radi rezultat".

