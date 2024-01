Kapetan Hrvatske Domagoj Duvnjak bio je gost emisije 'Vrijeme je za rukomet' gdje se osvrnuo na nastup reprezentacije na Europskom rukometnom prvenstvu gdje smo završili na 11. mjestu.

"Najsretniji bih bio da dođem ovdje u ovaj studio jednom s medaljom, da je stavim ovdje i da možemo pričati. Ovako je već druga godina poslije devetog mjesta ako se ne varam u Švedskoj, sad 11, neuspjeh definitivno. Svi smo se nadali da ćemo ući u borbe za medalje, ali nažalost, eto, nije se to dogodilo", započeo je Duvnjak.

Dotaknuo se i poraza protiv Mađarske koji je bolestan gledao u sobi.

"Teško je to objasniti ili naći nekakve razloge. Bio sam u sobi, teško mi je nekako komentirati te utakmice. Ono što sam vidio je da je definitvno falilo energije, falilo je ono što smo imali u prvoj utakmici protiv Španjolske. Mislim da je klupa bila non-stop na nogama. Govor tijela je bio drugačiji. Da li je to došlo da je došlo do umora, nesigurnosti ili na kraju krajeva, možda i straha što moraš dobiti utakmicu, to nije lako."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"Nažalost ne znam gdje se nalazimo, ovo je već četvrto prvenstvo ili peto da mi nismo u borbi za medalje. To su činjenice. Nadam se da ćemo proći na Olimpijske igre i ako da dragi Bog vratiti se s medaljom. No, očito nešto ne funkcionira, to je definitivno."

"Treba se detaljna analiza napravit, to je pitanje za struku. Kao što mi sada smo krenuli iz utakmice u utakmicu, gdje se pogriješilo i gdje smo zapeli."

O budućnosti u reprezentaciji je istaknuo:

"Imam energije, osjećam se stvarno dobro. Bogu, hvala, nije bilo nikakvih ozljeda prijašnjih godina u klubu. Igram stvarno dosta. Uvijek sam tu, još uvijek me čini sretnim to što igram rukomet. Nadam se da mogu pomoći još sa svojim iskustvom."

