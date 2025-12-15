FREEMAIL
KAKAV TANDEM! /

Prvak Europe želi upariti hrvatski dvojac: Omiljeni reprezentativac pred transferom karijere?

Prvak Europe želi upariti hrvatski dvojac: Omiljeni reprezentativac pred transferom karijere?
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Magdeburg i ove sezone izgleda kao najveći favorit za naslov u Ligi prvaka

15.12.2025.
20:03
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Iako je tek prošlog ljeta iz Našica stigao u Gummersbach uz odštetu od oko 250 tisuća eura, Dominik Kuzmanović mogao bi već prije Europskog prvenstva promijeniti klub.

Njemački klub navodno je spreman prodati golmana hrvatske reprezentacije Magdeburgu gdje bi stigao kao zamjena za Nikolu Portnera, koji odlazi u Pick Szeged. 

Popularni Kuzma bi se tako pridružio reprezentativnom kolegi Mateju Mandiću u redovima aktualnog europskog prvaka. No, budući da ima ugovor s Gummersbachom do 2028., Magdeburg će morati platiti odštetu, čiji iznos zasad nije poznat.

Njemački mediji ističu kako je Gummersbach već pronašao i zamjenu za Kuzmanovića. Ignacio Biosca stiže iz Nantesa. 

Magdeburg i ove sezone izgleda kao najveći favorit za naslov u Ligi prvaka. Prvoplasirana je momčad u skupini sa Zagrebom, gdje ima 10 utakmica i isto toliko pobjeda. Nalazi se i na vrhu Bundeslige, gdje ga je zaustavio tek Erlangen, s kojim je remizirao. Što se pak Kuzmanovića tiče, posljednju je utakmicu odigrao upravo protiv Magdeburga. 

