Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je u srijedu navečer Svjetsko prvenstvo koje zajedno organiziraju naša zemlja, Norveška i Danska rutinski izborenom pobjedom protiv Bahraina sa 36-22 (17-9).

Hrvatsku su do pobjede predvodili Mario Šoštarić s osam golova, Filip Glavaš s pet, dok su po četiri gola zabili Mateo Maraš, Tin Lučin i Marin Jelinić, dok je Dominik Kuzmanović imao 12 obrana.

Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Ali Eid sa šest golova.

"Hrvatska je imala jako jako dobru tranziciju prema naprijed i puno je bilo laganih golova. Svi igrači su imali jako dobru realizaciju. Sigurdsson je mogao uigravati sve igrače. Gušt je bilo igrati danas. Puno je toga Hrvatskoj što su šutnuli završilo u mreži i svi su igrali", kazao je Branko Tamše...

"Netko bi rekao da je Jelinić tamo sam na lijevom krilu i da će se umoriti, ali ja vam garantiram da se Jela neće umoriti jer sam ga trenirao 3 godine, jako je zreo dečko", izjavio je Branko Tamše i otkrio jednu zanimljivosti vezanu za Marija Šoštarića, čovjeka kojeg je on usmjerio prema reprezentaciji Hrvatske kad nije imao status u reprezentaciji Slovenije, a sanjao obući dres Hrvatske. Brankova je ideja bila za Mario zaigra za Hrvatsku, kako nam je to svojedobno otkrio prošle godine...

"Jako dobra utakmica za njega i jako dobro drugo poluvrijeme iako isto, jako jako dobro je odigrao i Filip Glavaš u prvom poluvremenu. Prije nego sam vam se javio poslao sam mu poruku čestitke Super Mario i onda sam mu poslao - 'ali, nemoj molim te više šutirati penal poluvisoko blizu jer to ti je mana koja ti stoji već godinama i to mu uvijek kažem i nadam se da će me slušati".

Što nam je još rekao Branko Tamše pogledajte u priloženom videu gore.

