Prvi put u povijesti Svjetsko rukometno prvenstvo održat će se u tri zemlje domaćina - Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj. Za turnir koji će se održati od 14. siječnja do 2. veljače 2025. godine odabrano je pet modernih Arena koje će ugostiti najbolje rukometne reprezentacije svijeta.

Zanimljivo, ali čak tri Arene smještene su u Hrvatskoj i po infrastrukturi, ako gledamo Arene domaćine, prednjačimo ispred bogatih skandivanskih zemalja. Ovo je dokaz koliko je Hrvatska rukometno velika zemlja. Isto tako, naše domaće Arene napravljene 2008. godine po ničem ne zaostaju za onim skandinavskim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatske dvorane

Arena Zagreb

Najveća hrvatska multifunkcionalna dvorana kapaciteta 15.200 gledatelja bit će jedno od glavnih središta prvenstva. Arhitektonski je simbol Zagreba po dizajnu, važnosti i funkcionalnosti. Napravljena je 2008. za potrebe Svjetskog rukomentog prvenstva 2009. godine u Zagrebu. Jedna je od najljepših dvorana u Europi.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Arena Zagreb ugostit će utakmice skupinu G (Slovenija, Island, Kuba, Zelenortski Otoci) i skupinu H (Hrvatska, Argentina, Bahrein, Egipat). Osim preliminarnih skupina, u Zagrebu će se igrati i glavni dio turnira (main round) s utakmicama Grupe IV, dva četvrtfinala te jedno polufinale. Od Arene Zagreb do centra grada ima 7 kilometara, a do aerodroma Dr. Franjo Tuđman 14.5 kilometara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Varaždinska Arena

Dvorana u Varaždinu kapaciteta 5.200 mjesta bit će domaćin utakmicama skupine D u kojoj igraju Mađarska, Nizozemska, Sjeverna Makedonija i Gvineja. Nakon preliminarne faze, u Varaždinu će se igrati i utakmice Grupe II glavnog dijela natjecanja. Od Arene Varaždin do centra ima 3.1 km, a do aerodroma Dr. Franjo Tuđman u Zagrebu 60 kilometara.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

Sportski centar Žatika

Porečka Žatika prima 3.700 gledatelja i ugostit će preliminarnu skupinu C (Francuska, Austrija, Katar, Kuvajt). Nakon završetka grupne faze, u Žatiki će se igrati sve utakmice President's Cupa za plasman od 25. do 32. mjesta. Do centra Poreča od Arene ima 2.5 kilometara, pa do aerodroma u Puli 55 kilometara.

Foto: Slavko Midzor/24sata

Danska dvorana

Jyske Bank Boxen

Moderna dvorana u Herningu kapaciteta 15.00 gledatelja već je dokazana kao odlično rukometno borilište.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

U njoj će se igrati otvaranje prvenstva te utakmice skupina A i B. Nakon preliminarne faze, Jyske Bank Boxen bit će domaćin Grupe I glavnog dijela natjecanja. Ovo je druga po veličini Arena na ovom SP-u, iza Arene Zagreb. Od nje do centra Herninga ima 4 km, a do aerodroma Bilund 55 kilometara.

Norveška dvorana

Unity Arena

Dvorana u Bærumu kraj Osla, koja je za prvenstvo preimenovana iz Telenor Arene u Unity Arenu, prima 13.950 gledatelja za rukomet i treća je po veličini rukometna Arena na ovom SP-u, iza Arene Zagreb i Jyske Bank Boxen. Smještena je nekih 10 km od centra Osla.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

U njoj će se igrati utakmice skupina E i F te Grupe III glavnog dijela natjecanja. Unity Arena imat će posebnu čast biti domaćin završnice prvenstva - u njoj će se 2. veljače 2025. odigrati utakmica za broncu i veliko finale. Od ove Arene do aerodroma Oslo ima 55 kilometara.

Raspored natjecanja po Arenama

Organizatori su napravili logičan raspored koji minimizira putovanja ekipa tijekom turnira. Reprezentacije koje se kvalificiraju iz skupina koje se igraju u Herningu putovat će u Oslo na četvrtfinale i polufinale, dok će ekipe iz varaždinskih skupina ići u Zagreb. Finalisti koji izađu iz zagrebačkog polufinala putovat će u Oslo na završnicu prvenstva.

Ovo će biti drugo Svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj nakon 2009. godine, treće u Danskoj nakon 1978. i 2019., te prvo u povijesti koje će se igrati u Norveškoj. Pet modernih Arena spremno je za vrhunski rukometni spektakl koji će trajati 20 dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Čovjek sa zlatnim rukama na rubu suza u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana: 'Duvnjak je rukometni Dražen Petrović. Smetaju mi te priče o njemu...'