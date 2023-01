UŽIVO

28. SP u rukometu - muškarci

Druga glavna grupna faza

Mjesto održavanja utakmice: Malmö

Početak: 18.00

Hrvatska - Belgija

16.37 - Mario Kelentrić javio nam se prije dva dana putem videocalla kako bi nam izanalizirao remi s Danskom.

"Mene jako veseli ova utakmica, iako ćemo teško do četvrtfinala. Pokazali smo ponovno nešto što nas krasi, što nas je krasilo zadnjih 20-etak godina, jaka obrana i uz malo bolju potporu vratara mi bi danas sigurno dobili utakmicu. Odigrao je Marin Šipić možda svoju najbolju utakmicu u reprezentativnom dresu. Nisu imali rješenja za njega. Ali, opet nam se događaju iste stvari na turniru da nismo stabilni na golmanskoj poziciji. Problem je u tome što mi iz natjecanja u natjecanje mijenjamo te golmane i meni ih je žao i teško to gledati. Maltene posljednjih 40 godina sam se posvetio tome. To je najveći problem i mi tu lutamo iz natjecanja u natjecanje", rekao nam je Mario Kelentrić. OVDJE pročitajte i pogledajte naš razgovor s njim.

15.45 - Današnji rukometni dan u drugoj fazi SP-a otvaranju Srbija i Argentina od 15:30, a utakmicu možete pratiti uz program RTL2. Srbija je nakon propuštenog vodstva protiv Norvešle izgubila šanse za četvrtfinale. Protiv Argentine će sigurno igrati rasterećeno i tražiti novu pobjedu. Nakon utakmice naše reprezentacije, očekuju nas dva susreta u 20:30. Nizozemska i Njemačka izravno se bore za četvrtfinale, dok Danci protiv SAD-a u našoj 4 grupi idu po povečanje gol razlike i bijega od Bahreina i Hrvatske u tom segmentu, pod uvjetom da dobiju, a čudo bi bilo da Amerikanci tuku Dance.

15.37 - Svjetsko rukometno prvenstvo koje se igra u Švedskoj i Poljskoj na rasporedu je do 29. siječnja, a još mnoštvo napetih i atraktivnih utakmica gledatelji mogu pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.

15.21 - Dobar dan dragi čitatelji Net.hr.a, gledatelji kanala RTL-a, rukometni fanatici, sportski zaljubljenici i svi koji vole hrvatske sportske selekcije, svim onima koji, naposljetku, vole svoju domovinu. Pred nama je druga utakmica u ovoj drugoj glavnoj fazi natjecanja po grupama. Znate i sami da su naš rukometaši prošli onu prvu grupnu fazu koja je, u biti, bila kvalifikacijska na Mundijalu iliti preliminarna, a ovo je sad ona prava grupa koja vodi u nokaut fazu. Kad smo kod četvrtfinala, po dvije reprezentacije, dvije prvoplasirane, idu u nokaut fazu. Grupa u ovoj fazi je 4, a iz formiranih grupa traže se po dvije najbolje reprezentacije. I sam pogled na tablicu dovoljno govori kako naši rukometaši i nisu u bajnoj situaciji i da nam samo teorija igra za četvrtfinale, TOP 8 donosi nam kvalifikacije za OI u Parizu, a to je primarni cilj ovog SP-a. Hrvatska je u prvoj utakmici u ovoj grupnoj fazi, prije dva dana, remizirala s Danskom koja glasi za prvog favorita turnira.

Tom utakmicom naši su rukometaši pokazali da još uvijek pripadaju među najbolje reprezentacije no težak -9 poraz od Egipta doveo nas je u situaciju da ni to nije dovoljno za prolazak u četvrtfinale. Za to su nam potrebne pobjede protiv Belgije i Bahreina, ali i pobjeda Egipta protiv Danske. Tada bi Hrvatska i Danska završile bodovno izjednačenje, a kako smo s njima remizirali prvi sljedeći kriterij koji se gleda je gol razlika. Danska je trenutno na plus 30, Hrvatska na plus 9. Jasno je kako u posljednje dvije utakmice moramo ne samo hvatati pobjedu, već i gol razliku kako bismo ulovili Dance. Postoji i scenarij u kojem danas od 15.30 Bahrein pobjedi Egipat, a u zadnjem kolu ga dotuče i Danska. Tako bi prvak Afrike imao šesto bodova, a Hrvatska sedam. Hrvatska mora pobijediti u ovoj utakmici jer bi tako održala na životu i minimalne šanse za prolazak dalje. Utakmica kreće od 18 sati uz izravan prijenos na RTL-u. Emisija 'Vrijeme je za rukomet', kao što smo već napisali, počinje u 17 sati.