Slovenski stručnjak na klupi Nexea Branko Tamše javio nam se sinoć putem videocalla iz Poreča, gdje se Nexe nalazi na pripremama. Tamše je u izabranom društvu pratio susret, zezao se zajedno s Vedranom Zrnićem, Miomirom Ilićem, trenerom Vezprema i Manuelom Štrlekom kako se Filip Glavaš prodao nakon takve predstave - "Glavaš se danas prodao 100% u neki bolji klub od Trebnja", otkrio nam je u razgovoru Branko Tamše, koji nam se javio videocallom kako bi nam prokomentirao dramatičnu i borbenu utakmicu Danske i Hrvatske.

Brojke Filipa Glavaša govore sve - penali 6/6, dva iz igre, najbolja utakmica u dresu reprezentacije. On je, uz Marina Šipića - Devet komada iz 11 šuteva. Vrhunska predstava. Nezadrživ je bio za Dance - kao i Luku Cindrića koji je vukao u prvom poluvremenu, bio najbolji hrvatski rukometaš. Međutim, ne želimo isticati nikog, svi su dali svoj doprinos, sve od sebe.

Naši su rukometaši umalo su šokirali svjetske prvake, međutim susret dviju velikih rukometnih nacija završio je 32-32.

"Rekao sam da se mora sve poklopiti da bi Hrvatska mogla dobiti Dance, skoro pa u Danskoj, Malmo je blizu Švedske. Osjetio sam u svima da su prije svega pesimistični nego optimistični. Rekao sam da treba vjerovati i uvijek kažem kako Hrvatska ima kvalitetu, ali svi igrači trebaju odigrati na maksimumu ili malo preko toga", rekao nam je Branko Tamše i odgovorio nam, pobliže objasnio čime je to ostao iznenađen kod izjave Line Červara.

"Prije svega, to sam rekao jer sam to pročitao - da su trenirali i radili prije Egipta neke stvari koje onda nisu napravili potom na terenu, čini mi se da je 5-1 obrana bila u pitanju, da su ju pripremali, a htjeli su početi s njom. Zato sam iznenađen i bilo mi je to čudno - kad je Lino rekao spremali smo nešto, ali odigrali drugo. Mislim da to nije OK, ako je bilo tako".

Pogledajte što nam je još rekao Branko Tamše i čega smo se i na koji način dotaknuli.

Svjetsko rukometno prvenstvo koje se igra u Švedskoj i Poljskoj na rasporedu je do 29. siječnja, a još dosta napetih i atraktivnih utakmica gledatelji mogu pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.