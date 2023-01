Hrvatska rukometna reprezentacija će danas od 18 sati igrati drugu utakmicu drugog kruga Svjetskog prvenstva. Protivnik je Belgija, momčad koja je kao potpuna nepoznanica ušla u ovaj turnir i pokazala da zna igrati rukomet.

Hrvatska je u prvoj utakmici remizirala s Danskom koja glasi za prvog favorita turnira. Tom utakmicom Kauboji su pokazali da još uvijek pripadaju među najbolje reprezentacije no poraz od Egipta doveo nas je u situaciju da ni to nije dovoljno za prolazak u četvrtfinale.

Za to su nam potrebne pobjede protiv Belgije i Bahreina, ali i pobjeda Egipta protiv Danske. Tada bi Hrvatska i Danska završile bodovno izjednačenje, a kako smo s njima remizirali prvi sljedeći kriterij koji se gleda je gol razlika. Danska je trenutno na plus 30, Hrvatska na plus 9.

Drugi scenarij

Jasno je kako u posljednje dvije utakmice moramo ne samo hvatati pobjedu, već i gol razliku kako bismo ulovili Dance. Postoji i scenarij u kojem danas od 15.30 Bahrein pobjedi Egipat, a u zadnjem kolu ga dotuče i Danska. Tako bi prvak Afrike imao šesto bodova, a Hrvatska sedam.

Hrvatska mora pobijediti u ovoj utakmici jer bi tako održala na životu i minimalne šanse za prolazak dalje. Utakmica kreće od 18 sati uz izravan prijenos na RTL-u. Emisija prije utakmice počinje u 17 sati.

Svjetsko rukometno prvenstvo koje se igra u Švedskoj i Poljskoj na rasporedu je do 29. siječnja, a još mnoštvo napetih i atraktivnih utakmica gledatelji mogu pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.