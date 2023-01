UŽIVO

Druga glavna faza natjecanja po skupinama (Main group)

3. kolo grupe IV

Mjesto održavanja utakmice: Malmo

Početak: 18.00

Hrvatska - Bahrein 0-0

16.03 - Prije dva dana smo razgovarali ekskluzivno s bivšim proslavljenim srpskim rukometašem Momirom Ilićem - "Hrvatska ima nevjerojatnu emociju, motiv i naboj, nešto što mi Srbi nemamo, a jedan naš nasljedni generacijski problem se kod vas nikad ne bi mogao dogoditi'". Opsežni intervju s Momirom Ilićem, trenerom Veszpréma, možete pročitati - OVDJE.

15.50 - Silvio Ivandija, ugledni trener MRK Sesvete, treće momčadi hrvatske lige, prokomentirao nam je posljednju utakmicu hrvatske rukometne reprezentacije i najavio Bahrein:

"Prvo poluvrijeme Hrvatske protiv Belgije je bilo kao nikad do sad na turniru. Fantastično, bez obzira što neki možda misle kako Belgija nije rukometna zemlja, ali to je ozbiljna reprezentacija koja igra jedan brz, moderan rukomet i ne odustaje niti jednog trenutka. Mi smo prvo poluvrijeme odigrali, mogu slobodno reći kako mi se tih 30 minuta svidjelo više nego ijedno poluvrijeme i ijedna naša utakmica odigrana u Švedskoj na ovom SP-u", rekao nam je Silvio Ivandija i nastavio:

"U svakom pogledu - od vratara do obrane i napada koji mi se posebno svidio. Recimo, počeli smo susret s dva laka i brza igrača - s Duvnjakom i Martinovićem - Imali smo i Šarca na lijevom kao šutera, malo težeg igrača. Drugih 30 minuta su igrali Karačić, Cindrić i Šebetić, isto jedan malo teži rukometaš. Tako da se nije uopće osjećao u protoku lopte, u ulasku u šanse. Bili smo raznovrsni."

O Luki Cindriću ističe:

"Sve u svemu, dobro mi je izgledalo to kad se igralo s dva lagana igrača i Cindrić koji je u prvom odigrao fantastično. Njegove asistencije su bile ključne u prvom dijelu. To je ona igra koja Cindrića čini najboljim igračem, među najboljim srednjim igračima u svijetu. Te njegove asistencije i vidjeli smo i ono malo prostora što bi mu pustili, to bi bio odmah gol. Dao je 3 gola uz 7 dodavanja za 30 minuta, impresivno."

O današnjoj utakmici i situaciji u kojoj se napazi Hrvatska na SP-u izjavio je:

"Koštao nas je taj Egipat, kombinacije su sad brojne ali teško ostvarive, ali 9. mjesto vodi u kvalifikacije za OI - 90% da će ići i 9. mjesto u kvalifikacije. Treba odraditi ozbiljno utakmicu, a igra protiv Belgije je recept. Ostali sm u dobrom ritmu još od utakmice s Danskom. Trebamo to produžiti. Mislim da nema razloga da ne odigramo i protiv Bahreina na istom nivou i da, ako već odlazimo s prvenstva, da odemo uzdignute glave". OVDJE pogledajte što nam je još rekao Silvio Ivandija.

15.35 - Dobar vam ovaj hladni kišni dan dragi čitatelji Net.hr-a, gledatelji RTL-a, sportski zaljubljenici, rukometni fanatici i domoljubi. Pred nama je možda i posljednji dan nastupa naših rukometaša na 28. SP-u u rukometu u Švedskoj. Osim, ako se ne dogodi "čudo". "Čudo" znači pobjedu od 22 ili više razlike, a moramo dočekati i slavlje Egipta protiv Danske od najmanje 7 golova razlike. Dok god postoji nada, treba vjerovati.

Dobra vijest je ta što 9. pozicija koju će najvjerojatnije uhvatiti Hrvatska, osim ako rasplet ne bude i povoljniji za naše, osigurava kvalifikacije za OI u Parizu 2024 - a kvalifikacije su glavni cilj! Zašto ne bi ponovili Euro 2016. i Poljsku, koju smo dobili sa 14 razlike.

Inače, Bahreinom smo igrali na prošlom Svjetskom prvenstvu u Egiptu i dobili ih u drugom krugu 28:18. Igrali smo i prije četiri godine na Svjetskom prvenstvu, a tada smo bili još uvjerljiviji i pobijedili 32:20. Dakle, leže nam napadački i ima tu temelja da ih se nakanta...

"Bahrein je nezgodan, igraju agresivnu obranu i imaju iskusnog vratara. U napadu moramo biti pametni, strpljivi i disciplinirani, a obrana 5+1 opet mora biti naše glavno oružje. Tu vidimo rješenje ove utakmice. Kako smo i prije naglašavali, idemo gol po gol i dat ćemo kao i uvijek maksimum", najavio je utakmicu protiv Bahreina hrvatski izbornik Hrvoje Horvat.