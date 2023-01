Još je jedna utakmica na 28. Svjetskom prvenstvu za rukometaše 2023. ostala pred hrvatskom reprezentacijom prije nokaut faze, iako će do nje naši reprezentativci jako teško stići. Za to treba uvjerljiva pobjeda danas nad Bahreinom od čak +22 razlike ili kiks Danske protiv Egipta od barem 7 razlike, a oba scenarija u istom paketu čine se nemogućim. No, dok je nade, nadat ćemo se. Sjetimo se samo onog čuda protiv Poljske 2016. na Euru... Dobra vijest je ta što 9. mjesto koje bi Hrvatska lako mogla osvojiti vodi u kvalifikacije za OI, a kvalifikacije su najvažniji i prvi cilj naših reprezentativaca i stručnog stožera.

Utakmica je u 18.00 na RTL-u uz 'Vrijeme je za rukomet' prije, na poluvremenu i nakon

Svjetsko rukometno prvenstvo koje se igra u Švedskoj i Poljskoj na rasporedu je do 29. siječnja, a napete i atraktivne utakmice gledatelji mogu pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.

Utakmica Hrvatske i Bahreina na rasporedu je danas od 18.00 uz emisiju prije, na poluvremenu i nakon utakmice "Vrijeme je za rukomet" u kojoj svoj osvrt, analize i komentare daju Petar Metličić, Goran Šprem i Drago Vuković.

Silvio Ivandija, ugledni rukometni stručnjak i trener MRK Sesvete, trećeplasirane momčadi Hrvatske, ostao je oduševljen nakon predstave golmana Mate Šunjića protiv Belgije u subotu u Malmou i njegovih 20 obrana - "Šteta je što Mate nije mogao braniti protiv Egipta. Bio je lakše ozlijeđen čini se, iako nitko nije ni pričao o razlozima točnim zašto Šunjića nije bilo, ali uglavnom bio je izvan stroja. Šteta. Da je bio na toj utakmici na golu i da je branio samo na pola ritma kao protiv Belgije, itekako bi nam bio od pomoći", priča nam Silvio Ivandija, uspješan trener. Bio je izbornik talentirane hrvatske reprezentativne generacije 1992/ 1993., koja je postala prvak Europe u Crnoj Gori na kadetskom prvenstvu, a kao izbornik Hrvatske bio je i viceprvak s juniorima u Turskoj...

Uspješni trenerski CV

Ivandija je svom uspješnom trenerskom CV-u dodao i prvo mjesto u BIH s Izviđačem iz Ljubuškog. Igrao je s Trstom polufinale europskog kupa (Chelleng cup), a Sesvete je doveo, podigao visoko s posljednjeg mjesta do treće momčadi u hrvatskom rukometu u tri godine, sa skromnim budžetom.

Sad su Sesvećani trenutno u četvrtom kolu Europa kupa, nakon što su izbacili Paok (Grčka) i Besa Famgas (Kosovo). Imaju Sesvećani sve 4 pobjede, a 11. veljače igraju protiv Fasana (Italija) za četvrtfinale...

Inače, Silvio Ivandija je bio Linin pomoćni trener u Zagrebu i Slavku Goluži pomoćnik na Svjetskom prvenstvu u Katru.

"Prvo poluvrijeme Hrvatske protiv Belgije je bilo kao nikad do sad na turniru. Fantastično, bez obzira što neki možda misle kako Belgija nije rukometna zemlja, ali to je ozbiljna reprezentacija koja igra jedan brz, moderan rukomet i ne odustaje niti jednog trenutka. Mi smo prvo poluvrijeme odigrali, mogu slobodno reći kako mi se tih 30 minuta svidjelo više nego ijedno poluvrijeme i ijedna naša utakmica odigrana u Švedskoj na ovom SP-u. U svakom pogledu - od vratara do obrane i napada koji mi se posebno svidio. Recimo, počeli smo susret s dva laka i brza igrača - s Duvnjakom i Martinovićem - Imali smo i Šarca na lijevom kao šutera, malo težeg igrača. Drugih 30 minuta su igrali Karačić, Cindrić i Šebetić, isto jedan malo teži rukometaš. Tako da se nije uopće osjećao u protoku lopte, u ulasku u šanse. Bili smo raznovrsni", objašnjava nam Silvio Ivandija i dolazi do naših razigranih krila:

'Protiv Belgije smo vidjeli igru koja Cindrića čini najboljim'

"Krila su nam bila aktivna i baš smo po svim linijama opasni. Ali recimo, početak drugog poluvremena smo počeli sa Šebetićem i Šarcem i tu se malo osjetilo da je Karačić mučio s tim protokom lopte, ali smo bili efikasni u napadu. Sve u svemu, dobro mi je izgledalo to kad se igralo s dva lagana igrača i Cindrić koji je u prvom odigrao fantastično. Njegove asistencije su bile ključne u prvom dijelu. To je ona igra koja Cindrića čini najboljim igračem, među najboljim srednjim igračima u svijetu. Te njegove asistencije i vidjeli smo i ono malo prostora što bi mu pustili, to bi bio odmah gol. Dao je 3 gola uz 7 dodavanja za 30 minuta, impresivno."

Ivandija nam tvrdi kako je to bio pravi Luka Cindrić, odnosno Luka kakav treba igrati za Hrvatsku koja je odigrala pravu utakmicu, koja je imala jednu pravu izvedbu. Mate Šunjić svojim obranama protiv Belgije možda je odškrinuo vrata rješenju problema, odnosno stabilnosti naše najnestabilnije pozicije u reprezentaciji - golmanske!

'Moramo imati jednog golmana poput Šunjića'

"Sigurno. Mate Šunjić je godinama, trenirao sam ga u Medveščaku, bio fenomenalan. Malo ga je izbacila ozljeda prije početka turnira i možda je izgubio ritam u startu ali vratio se fenomenalno. Dobro brani u Francuskoj i on je jedan od tih koji se potvrđuje iz godine u godinu. Moramo imati jednog takvog i dobro ste rekli, to bi mogao biti on u budućnosti."

Slijedi Bahrein, moramo ih napuniti...

"Koštao nas je taj Egipat, kombinacije su sad brojne ali teško ostvarive, ali 9. mjesto vodi u kvalifikacije za OI - 90% da će ići i 9. mjesto u kvalifikacije. Treba odraditi ozbiljno utakmicu, a igra protiv Belgije je recept. Ostali sm u dobrom ritmu još od utakmice s Danskom. Trebamo to produžiti. Mislim da nema razloga da ne odigramo i protiv Bahreina na istom nivou i da, ako već odlazimo s prvenstva, da odemo uzdignute glave", zaključio je Silvio Ivandija.