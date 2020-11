Portugalski superstar Cristiano Ronaldo se vratio na teren nakon što se oporavio od koronavirusa i odmah postigao dva pogotka u 4-1 (1-1) gostujućoj pobjedi Juventusa protiv Spezije u susretu 6. kola talijanskog nogometnog prvenstva.

KAKAV POVRATAK RONALDA I ODGOVOR ZLATANU: Portugalcu samo 126 sekundi trebalo za gol, Juve razbio Speziju

Protiv novog prvoligaša Juventus je pvoeo golom Morate (14), no na odmor se otišlo s rezultatom 1-1 nakon što je Pobega (32) pogodio za izjednačenje. Iako je Spezia bolje otvorila nastavak, Juventus je stigao do nove prednosti, Morata je u 59. minuti odličnom okomitom loptom uposlio Ronalda koji je obišao vratara i zatresao mrežu. Na 3-1 je nakon lijepe akcije povisio Rabiot (68) da bi Ronaldo (76-11m) iskoristio kazneni udarac za konačnih 4-1.

Happy to be back and help the team with two goals!🙏🏽

Well done team 👏🏽

Always Fino Alla Fine 💪🏽 pic.twitter.com/oSH19L6Dne

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 1, 2020