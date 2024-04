Hajduk u subotu (19.10 sati) u 32., kolu HNL-a na praznom Poljudu dočekuje Rudeš. Utakmicu je na konferenciji najavio trener Bijelih Jurica Ivanković, koji je na početku govorio o novom predsjedniku kluba, Ivanu Biliću.

"Jučer smo se upoznali. Razgovarali smo kratko, zaželio nam je sreću, sutra će se upoznati s momčadi. Ostanak na klupi? Nezahvalno pitanje, ne razmišljam u tom smjeru. Ja sam privremeno rješenje i tako se ponašam iz utakmice u utakmice", rekao je pa otkrio u kakvom je stanju Marko Livaja:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Marko se vratio treninzima, ali sutra neće biti u konkurenciji. Nadam se da će konkurirati za Varaždin."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potom se osvrnuo na Ivana Perišića i istaknuo da ni protiv Rudeša neće biti u početnom sastavu.

"Doći će trenutak kada će Ivan krenuti od prve minute, sutra još nije taj dan", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izjavio je nakon toga da je situacija u ekipi dosta dobra.

"Malo je jači kadar. Vratio se Ferro u trening. Melnjak dosta dobro izgleda, očekujemo kroz tjedan-dva da se uključi s ekipom. Postoji mogućnost da dobije minute do kraja sezone. Šimun Hrgović se isto dobro oporavlja. Vratilo se pozitivno raspoloženje među igračima i na treningu. Igrači su spremni, motivirani i željni", rekao je pa se na kraju dotaknuo svg statusa:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imam ugovor s klubom. Klub ima mogućnost rasporediti me na poziciju na koju žele. Predsjednik je jučer bio zauzet, ali razgovarat ćemo. S prvom momčadi imam ugovor do kraja sezone, a s klubom do kraja iduće. "