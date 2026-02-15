Ljutić nakon razočaravajuće vožnje: 'Idem se baciti na glavu, pa što bude'
Naša najbolja skijašica za prvom Federicom Brignone zaostaje više od dvije sekunde
Nakon što je jučer svoj veleslalom odskijao Filip Zubčić, danas su isto učinile i naše skijašice. Zrinka Ljutić, koja je imala startni broj 8, završila je kao 23. te je izborila drugu vožnju, dok je mlada Pia Vučinić (16) krenula sa startne pozicije 58. i nije završila vožnju.
"Prva dva sektora bila su super i ne bih u ovom trenutku mogla bolje, ali dolje mislim da mi fali onog osjećaja za brzinu i da mogu pustiti ravno kroz ove valove. Za to trebam trenirati više Super G-a jer ovo je nešto što nisam navikla voziti", rekla je Zrinka za HRT nakon prve vožnje.
Naša najbolja skijašica pohvalila je uvjete na stazi, ali i komentirala plan za drugu vožnju:
"Baciti se na glavu, pa što bude", rekla je Ljutić o taktici za nastavak.
Ljutić je komentirala i promjenu servisera:
"To je bilo super, odgovaralo mi je, mogla sam se maknuti s rubnika, mogla sam se malo poigrati sa skijom kako sam htjela, tako da sam s tim zadovoljna. Jedino se moram natjerati da puštam još ravnije i hrabrije u ove sektore gdje se ne vide vrata ispod valova", rekla je.
