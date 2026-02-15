Ljutić nakon razočaravajuće vožnje: 'Idem se baciti na glavu, pa što bude'

Nakon što je jučer svoj veleslalom odskijao Filip Zubčić, danas su isto učinile i naše skijašice. Zrinka Ljutić, koja je imala startni broj 8, završila je kao 23. te je izborila drugu vožnju, dok je mlada Pia Vučinić (16) krenula sa startne pozicije 58. i nije završila vožnju.

"Prva dva sektora bila su super i ne bih u ovom trenutku mogla bolje, ali dolje mislim da mi fali onog osjećaja za brzinu i da mogu pustiti ravno kroz ove valove. Za to trebam trenirati više Super G-a jer ovo je nešto što nisam navikla voziti", rekla je Zrinka za HRT nakon prve vožnje.

Naša najbolja skijašica pohvalila je uvjete na stazi, ali i komentirala plan za drugu vožnju:

"Baciti se na glavu, pa što bude", rekla je Ljutić o taktici za nastavak.

Ljutić je komentirala i promjenu servisera:

"To je bilo super, odgovaralo mi je, mogla sam se maknuti s rubnika, mogla sam se malo poigrati sa skijom kako sam htjela, tako da sam s tim zadovoljna. Jedino se moram natjerati da puštam još ravnije i hrabrije u ove sektore gdje se ne vide vrata ispod valova", rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO: Javila se Lindsey Vonn iz bolničkog kreveta i otkrila što je očekuje u budućnosti