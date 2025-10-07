Zadar bruji zbog Lebruna: U Višnjiku počinje sportski spektakl kakav još nismo vidjeli!

Zadar će od 12. do 19. listopada postati središte europskog stolnog tenisa u dvorani Krešimira Ćosića održava se Europsko ekipno prvenstvo, događaj koji će okupiti 48 najboljih reprezentacija iz 28 zemalja i donijeti spektakl kakav Hrvatska stolnoteniska družina još nije vidjela.

Lebrun stiže u Zadar

U grad na Jadranu stižu neke od najvećih zvijezda današnjeg stolnog tenisa, među njima i senzacionalni francuski tinejdžer Félix Lebrun, brončani s Olimpijskih igara u Parizu i trenutno peti igrač svijeta. Njegov dolazak izazvao je pravi val uzbuđenja među zaljubljenicima u ovaj sport, ne samo zbog igre, nego i zbog globalne popularnosti koju su on i njegov brat Alexis Lebrun donijeli stolnom tenisu u Francuskoj.

Alexis, aktualni europski prvak i 12. igrač svijeta, prošle je godine već slavio u Hrvatskoj osvajanjem WTT Contendera u Zagrebu.

Zadar će tako ponovno ugostiti dvojicu braće koji su zaludili svijet i vratili stolni tenis na naslovnice sportskih rubrika. Félix je nedavno stigao do finala Beijing Grand Smasha, svladavši drugog igrača svijeta Lina Shidonga prije nego što je u finalu izgubio od vodećeg Wanga Chuqina. Tim je nastupom zasjeo u Top 5 svjetske ljestvice, što je ujedno i najbolji plasman jednog Francuza u povijesti tog natjecanja.

Stižu mnogi velikani predvođeni Tamarom Boroš

Osim njih, Zadar će ugostiti i druge vrhunske igrače: Šveđanina Trulsa Moregarda, olimpijskog doprvaka i pobjednika Europe Smash Gold turnira u Malmöu, Nijemca Benedikta Dudu (8. na svijetu) te Slovenca Darka Jorgića (10.), trostrukog pobjednika prestižnog Europe Top 16 Cupa — natjecanja čije je prvo izdanje davne 1971. održano upravo u Zadru.

Ni ženski dio turnira neće biti ništa manje uzbudljiv. Njemačka reprezentacija, pod vodstvom legendarne Tamare Boroš, u Zadru lovi treće uzastopno europsko zlato, dok Rumunjke i Francuskinje stižu kao prve favoritkinje i najveće prijetnje za tron. Hrvatska ženska reprezentacija, sedma na europskoj ljestvici, čeka svoju priliku iz drugog plana i nada se podršci domaće publike.

