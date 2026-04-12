Francuski vozač završio izvan staze, prizor iz Krašića ubrzo postao hit među navijačima

Subotnja etapa WRC relija donijela je neobičnu scenu koja je brzo obišla i društvene mreže. Francuski vozač Adrien Fourmaux nakon izlijetanja s ceste morao je odustati od nastavka vožnje, no umjesto uobičajene utrke s vremenom – završio je u potpuno neočekivanoj situaciji.

Mještani Krašića, gdje je završio nakon izlijetanja, dočekali su ga na svoj način i ponudili mu ručak, što je ubrzo postalo jedan od viralnih trenutaka relija. Fotografija Fourmauxa iz tog trenutka podsjetila je mnoge na sličan događaj od prije četiri godine, kada je francuski vozač također završio u dvorištu lokalnih stanovnika i bio počašćen hranom.

Dok je francuski vozač privukao pažnju nesvakidašnjim epilogom, na stazi je subota donijela dramatične promjene u poretku. Belgijac Thierry Neuville (Hyundai) preuzeo je vodstvo nakon vrlo turbulentnog popodneva te uoči završnog dana ima prednost veću od minute nad konkurencijom.

Ključni trenutak dogodio se na 14. brzinskom ispitu kada je dotad vodeći Finac Sami Pajari (Toyota) probušio prednju desnu gumu. Zbog zaustavljanja i zamjene kotača pao je na treće mjesto ukupnog poretka, sa značajnim zaostatkom za vodećima. Na istoj dionici probleme je imao i Japanac Takamoto Katsuta (Toyota), koji je također probušio gumu, ali je uspio nastaviti bez stajanja i zadržati drugo mjesto.

Neuville je iskoristio rasplet događaja i preuzeo kontrolu nad utrkom, a nakon toga nije ispuštao vodeću poziciju. Istaknuo je kako mu se automobil tijekom vikenda iznimno dobro ponaša i kako je upravo to ključno za njegovu stabilnu vožnju u zahtjevnim uvjetima.

U pozadini borbe za vrh, Novozelanđanin Hayden Paddon drži četvrtu poziciju unatoč problemima s gumama, dok je Adrien Fourmaux očekivan mogući povratka u nedjelju.

Oliver Solberg također je privukao pažnju dobrim tempom nakon povratka u natjecanje, a zabilježio je i nekoliko najbržih vremena unatoč vlastitim problemima s gumama. Elfyn Evans i Jon Armstrong vratili su se u utrku nakon izlijetanja u petak.

