Vlada ispunila obećanje: Evo kolike su nagrade dobili hrvatski bončani futsalaši

U zagrebačkom hotelu Sheraton održana je 25. redovna sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) kojoj je, uz nazočnost 18 članova, predsjedavao čelnik HOO-a Zlatko Mateša.

Programsko i financijsko izvješće HOO-a za 2025. godinu s prilozima obilježilo je sjednicu, a vrlo sadržajna bila su i programska izvješća Hrvatske olimpijske akademije, te Sportske televizije o ostvarenjima u prošloj godini.

Prema najnovijoj projekciji Financijskog plana HOO-a za 2025. godinu, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca HOO je ostvario prihode u iznosu od 68.555.810 eura ili 99,56 % ukupno planiranih prihoda za prošlu godinu. Glavnina iznosa predstavljaju prihodi iz državnog proračuna (66.312.500 eura ili 100 % realizacije). Prihodi iz ostalih izvora realizirani su u iznosu od 2.243.310 eura ili 88,12 % u odnosu na plan, pri čemu su sponzorstva i donacije u udjelu od 1.249.681 eura, a realizirani su 71,41 % u odnosu na planirano.

Rashodovna strana za 2025. godinu zastala je na iznosu od 68.383.433 eura ili 98,99 % u odnosu na plan. Iz strukture realiziranih rashoda najvažniji je udio izdvajanja za programe nacionalnih sportskih saveza, realiziran u iznosu od oko 38 milijuna eura ili 100,01 % u odnosu na plan.

Preostali rashodi odnose se na troškove olimpijskih projekata i višesportskih priredbi, razvojne programe HOO-a, program poticanja razvoja sporta i olimpizma na lokalnoj razini, zajedničke programske zadaće, Hrvatsku olimpijsku akademiju i druge programske stavke te izdvajanje za plaće zaposlenika HOO-a i suradničke ugovore koje za 2025. godinu iznose 4,8 % ukupnog proračuna.

Izvješće Nadzornog odbora HOO-a o obavljenom nadzoru nad djelatnošću i materijalno-financijskim poslovanjem nacionalne olimpijske udruge za 2025. godinu sadrži i primjedbu koja se odnosi na HOO-ova ulaganja u nabavu sportske opreme, a to bi trebalo biti o trošku države. Prema mišljenju ovlaštene komercijalne revizorice, financijska izvješća neprofitne organizacije HOO-a sastavljena su u svim značajnim odrednicama u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Uz obilje aktivnosti na promociji olimpizma te sporta djece i mladeži, Hrvatska olimpijska akademija provela je ili započela u 2025. godini obrazovanje trenerskih kadrova iz 11 sportova, a iz obrazovnih procesa s uvjerenjima o osposobljenosti proizašlo je nekoliko stotina trenera i trenerica. Sportska televizija se u ostvarenjima u 2025. godini može podičiti sa 269 domaćih i 210 inozemnih prijenosa te 24 emisije.

U izmjenama i dopunama Financijskog plana HOO-a za 2026. godinu prihodovna strana povećana je za 9,1 milijuna eura te sada iznosi 64,5 milijuna eura. Nakon ekipnih sportova, i pojedinačni sportovi dobili su programsku stavku, i to u iznosu od dva milijuna eura (za raspodjelu).

Od ostalih zanimljivih izdvajanja svakako je pomoć hrvatskoj košarci za razvoj trenerske struke (100.000 eura), ali i 51.000 eura Hrvatskom nogometnom savezu kao nagrada futsalašima za osvojenu brončanu medalju na EP-u. Podsjetimo, hrvatska Vlada odlučila je o nagradi, unatoč činjenici da nije riječ o olimpijskom sportu/disciplini.

O zahtjevu Ministarstva turizma i sporta za mišljenjem HOO-a o postojanju ili nepostojanju interesa za prijam u hrvatsko državljanstvo predsjednika Svjetske hrvačke federacije i člana MOO-a Nenada Lalovića, Vijeća HOO-a odlučit će na idućoj sjednici, kada mu se dostavi dodatna dokumentacija vezana za taj predmet.

