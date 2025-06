SP u veslanju: Dobar početak za braću Sinković i Lončarić te sestre Jurković

Braća Martin i Valent Sinković te Antun i Patrik Lončarić plasirali su se u petak u polufinale dvojca na Svjetskom veslačkom kupu koji se održava u Vareseu, a isto je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković u ženskom dvojcu.

Sestre Jurković su nastupile prve u kvalifikacijama i u svojoj kvalifikacijskoj skupini su zauzele treće mjesto s vremenom 7:0446, dok je u toj skupini najbrža bila talijanska posada s vremenom 7:02:50.

Polufinale ženskog dvojca je na rasporedu u subotu s početkom u 11:56 sati.

'Išli smo namjerno malo opuštenije'

Braća Patrik i Anton Lončarić su u svoj prvoj kvalifikacijskoj skupini bili najbrži s vremenom 6:28:88, dok su braća Sinković, koji se nakon Europskog prvenstva vratili svojoj staroj disciplini - dvojcu bili drugi iza danske posade. Martin i Valent Sinković su bili drugi s vremenom 6:29:39. Polufinale muškog dvojca na rasporedu je također sutra s početkom u 12:06 sati.

"Gotova je prva utrka u dvojcu nakon Olimpijskih igara. Išli smo namjerno malo opuštenije – drugi smo, ušli smo sigurno, tako da je bilo sve po planu.Uživamo, lijepo nam je", rekao je Valent Sinković nakon prolaska u polufinale.

"Dobra utrka, nismo išli ful jako, čuvamo nešto za polufinale i finale", dodao je Martin Sinković.

