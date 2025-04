Sinkovići opisali sudar sa Srbima u kojem se ozlijedio Martin: 'Više su se tresli oni nego mi'

Martin i Valent Sinković, atomska hrvatska veslačka braća, doživjela su prošle nedjelje nesreću na 41. izdanju Croatia Cupa na Jarunu. Naime, tijekom zagrijavanja za utrku zajedničkog četverca bez kormilara, Sinkovići i Lončarići doživjeli su nesreću radeći ubrzanje. Došlo je do nesretnog sudara s drugim čamcem mlade ekipe iz Srbije, pa se nisu ni uputili na start utrke. Važno je pritom naglasiti da nitko nije kriv, kako nam objašnjavaju Sinkovići. Takve stvari se u veslanju događaju, doduše rijetko, ali se događaju. I nije Sinkovićima ovakav sudar prvi put.

Slično im se dogodilo 2010.

Već im se slično dogodilo 2010. u četvercu skul isto u Zagrebu. Tada je doduše više nastradao čamac, a ovog je puta deblji kraj izvukao Martin Sinković. Sudar je tad isto bio jak. Inače, soba koja je bila zadužena za održavanje pravila na vodi (tzv. marshall) nije reagirala. Srećom ništa nije slomljeno, donji dio Martinovih leđa je jako natučen, ima hematom i ogrebotinu, ali ide nabolje. Martin je završio na Rebru kod dr. Tomislava Smoljanovića, inače bivšeg veslača, člana brončanog olimpijskog osmerca iz Sydneyja 2000. godine.

Pustili su ga iz bolnice i sada slijedi kraći odmor i oporavak

"Zadovoljan sam kako mi prolazi, stvarno je ok. Mislim, osjetim ja to, ali kako je moglo biti, super je ispalo, boli me, ali ništa strašno. Liječnici su rekli da je sve OK, da nema lomova, sad mi se najviše treba oporaviti rana pa će biti sve OK", kazao je za Net.hr Martin Sinković u utorak ujutro.

Što se točno dogodilo?

"Taj drugi čamac je u principu bio u krivoj stazi, dečki su ušli u krivi smjer. Kako mi ne vidimo gdje idemo jer idemo na leđa, vozimo leđima okrenuti prema naprijed, prema pravcu kretanja čamca, a pritom su obilježeni smjer kretanja čamca i linija, ali ta druga posada je bila neiskusna, mlađa i vjerojatno pod stresom utrke ušla u krivi smjer. Sudac koji je tamo bio i koji je to trebao vidjeti i spriječiti, nije reagirao, nije dobro sve vidio. Nikad ne znaš kad se takvo što može dogoditi, jednostavno uđe čamac u krivi smjer i kako mi nismo vidjeli iza sebe, frontalno smo se sudarili s njima. Nisu oni vidjeli nas, ni mi njih", govori Martin Sinković.

'Ispričali su nam se, njima je bilo gore nego nama'

Kako je ekipa iz drugog čamca reagirala?

"Dečki su se ispričali, njima je bilo gore nego nama. Mi smo njima uzori, nije im bilo svejedno, ali nema ljutnje nikakve. Dogodi se, nitko nije namjerno to napravio. Ja sam sretan, točno mi je u mišić udario i veslo i izbočnik koji drži veslo. Da me udarilo po kičmi moglo je biti svega. Ovako me udarilo po mišiću koji je spriječio veću štetu. Mišić će se oporaviti. Imam hematom, ružno izgleda, boli me još uvijek, ali oporavit će se".

Što je rekao trener Nikola Bralić?

"Trener je za sudar saznao kasnije i u principu je Valent tu odradio, on se na suca više ljutio, s razlogom. Posada koja se zabila u nas je stvarno bila mlada, neiskusna, a sudac je stvarno trebao odreagirati bolje".

Glavno je pitanje odmah potom bilo hoće li Martin Sinković morati pauzirati neko vrijeme...

'Nema pauze'

"Ma nema pauze, petak ću najvjerojatnije smjeti krenuti veslati, sad lagano doma radim bicikl i orbitrek jer su malo lakše vježbe koje mi ne idu na leđa, ali nema, nema pauze.

Ljuti li se Valent još uvijek na suca?

"Hahaha, ma ne ljutim se, brzo sam se smirio. Ali, prvotno sam bio, nije mi bilo svejedno vidjeti brata kako jauče. Čisti frontalni sudar, oni su završili točno u našoj stazi. Izbočnik je baš udario u Martina. Problem je što rimen - veslanje ima samo s jedne strane izbočnike. Skul ima s dvije strane izbočnike jer ima dva vesla, a jednostrani imaju jedno. I taman su prošli s ove strane gdje nema, jer bi ga izbočnik s druge strane zaštitio. Ovako je točno njihov čamac udario u Martina."

'Više se ta ekipa iz Srbije tresla od šoka nego mi'

Bio je to stres i šok, opisuje Valent...

"Zabrinuo sam se za Martina, meni je bilo ono, samo da je Martinu dobro. Više se ta ekipa iz Srbije tresla od šoka nego mi. Kao što je kazao Martin, oni nas gledaju kao uzore i sad se u svoje uzore zabiju. Dobri su dečki, rekli smo im da se takve stvari događaju, niti malo im ništa nismo uzeli za zlo. Nitko ne želi da se to dogodi. Nisu znali da su u drugom smjeru, ušli su krivo, neiskustvo i nepreznost suca su učinili svoje. Ma, 100 stvari se poklopilo."

'Sudac je rekao kako nije vidio, bio je daleko'

Što je sudac rekao na sve?

"Rekao je da je bio daleko, da nije vidio. Sve se to poklopilo, tako je moralo biti. Organizacijski je tako bilo izvedeno, trebale su se staviti bove da se uopće i ne može ući u krivi smjer. inače, na Svjetskim kupovima postoje bove pa drugi čamac ne može ući u krivi smjer. Bove ti prepriječe, ali tu je bilo napravljeno da se moglo takvo što dogoditi. Drugi čamac nije gledao, da su malo gledali vidjeli bi da smo mi u toj stazi. Sudac nije gledao u tom trenutku. Sve se poklopilo, baš sve. Obećavamo da se nećemo više sudarati, s nikim više, potrudit ćemo se, gledat ćemo i mi više", zaključio je Valent Sinković.

