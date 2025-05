Verstappen sjajnim manevrom u prvom zavoju prestigao Piastrija i slavio u Imoli

Aktualni svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je Velike nagrade Emilije Romagne na stazi u Imoli, sedmoj utrci svjetskog prvenstva Formule 1.

Za 27-godišnjeg Nizozemca to je 65. pobjeda u karijeri, te druga ove sezone.

Verstappen je startao s drugog mjesta, no sjajnim manevrom u prvom je zavoju prestigao Oscara Piastrija i potom obranio vodstvo.

"Start nije bio baš sjajan, ali bio sam na vanjskoj liniji i jednostavno sam pomislio, pokušat ću ga preteći i ispalo je dobro. Tada sam mogao osloboditi tempo, bili smo dobri s gumama. Nevjerojatno sam ponosan na sve, bolid se pokazao dobrim, izvedba cijele utrke bila je vrlo dobra," kazao je četverostruki svjetski prvak koji je ostvario četvrtu uzastopnu pobjedu u Imoli.

Slavio je i 2021., 2022. i 2024. godine, dok 2023. nije bilo utrke zbog poplava.

Drugi je sa 6.1 sekundom zaostatka bio Britanac Lando Norris u McLarenu, dok se najbolji u kvalifikacijama Australac Oscar Piastri, također u McLarenu na koncu morao zadovoljiti trećim mjestom sa 12.9 sekundi zaostatka.

"Prerano sam zakočio, bio je to i Maxov dobar potez. Bilo je to razočaravajuće, no potom smo donijeli i nekoliko krivih odluka. Nije to bila naša najbolja nedjelja, morat ćemo puno toga analizirati," kazao je Piastri.

Četvrtu poziciju je zauzeo Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju, peti je bio Alexander Albon u Williamsu, dok je drugi Ferrarijev bilot Monegažanin Charles Leclerc zauzeo šestu poziciju.

U ukupnom poretku vodi Piastri sa 146 bodova, drugi je Norris sa 133 boda, a treći je Verstappen sa 124 boda.

U poretku konstruktora vodi McLaren sa 279 bodova ispred Mercedesa sa 147 i Red Bulla sa 131 bodom.

Iduća utrka vozi se za sedam dana ulicama Monaca.

