Verstappen brži za treptaj oka od McLarena: Vraća li se u utrku za naslov?

Verstappen brži za treptaj oka od McLarena: Vraća li se u utrku za naslov?
Foto: Profimedia

Kvalifikacije za sprint utrku održane su noću po srednjoeuropskom vremenu, a sprint utrka bit će na rasporedu u subotu u 19 sati.

18.10.2025.
10:34
HINA
Profimedia
 Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) bio je u subotu najbrži u kvalifikacijama za sprint utrku uoči nedjeljne Velike nagrade SAD-a u Austinu.

U noćnim kvalifikacijama Nizozemac je bio brži od McLarenovog dvojca, Britanca Landa Norrisa i vodećeg u ukupnom poretku Australca Oscara Piastrija.

Kvalifikacije za sprint utrku održane su noću po srednjoeuropskom vremenu, a sprint utrka bit će na rasporedu u subotu u 19 sati. Nakon toga slijede kvalifikacije za klasičnu utrku, koja će početi u nedjelju u 21 sat.

Četverostruki svjetski prvak Verstappen prestigao je Norrisa za samo 0,071 sekundi, a Piastra je na trećem mjestu zaostao 0,380 sekundi. Australcu će se u drugom redu na startu sprint utrke pridružiti Nijemac Nico Hülkenberg u Sauberu.

Britanac George Russell (Mercedes) i Španjolac Fernando Alonso (Aston Martin) startat će iz trećeg startnog reda, dok će Španjolac Carlos Sainz (Williams) i Britanac Lewis Hamilton (Ferrari) krenuti iz četvrtog.

Prije sprinta u ukupnom poretku nakon 18 od 24 utrke sezone, Piastri (336) je prvi s 22 boda prednosti ispred momčadskog kolege Norrisa (314). Verstappen je treći s 273 boda, dok je Russell četvrti s 237 bodova.

Max VerstappenF1Formula 1Lando NorrisVelika NagradaSprint
