Vaterpolisti Mladosti s lakoćom svladali Jadran i odnijeli Kup u Zagreb

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti na uvjerljiv su način osvojili novi naslov pobjednika kupa Hrvatske, u finalu su u Šibeniku nadigrali splitski Jadran sa 16-11 (6-2, 3-2, 4-2, 3-5).

Mladost je osvojila 11. naslov pobjednika Kupa u svojoj povijesti. Zadnji je put zagrebački klub slavljenik bio 2020. godine. Rekorder je i dalje dubrovački Jug koji ima 17 naslova, a splitski Jadran je ostao samo na jednom trofeju, onom iz 2021. godine. Uz nevjerojatnu nervozu otvoren je dvoboj, a Splićani su nakon nešto više od jedne minute ostali u ostatku finala bez dvojice važnih igrača. Isključeni su do kraja ogleda Marinić Kragić i Zović.

Uzdrmao je takav start Splićane te je Mladost pred kraj prve četvrtine imala veliko vodstvo od 6-1. Uspio se Jadran vratiti i smanjiti na 3-6 i 4-7, ali minus od tri razlike ostalo je najbliži razmak na koji su Splićani došli. Mladost je potom ponovno podigla prednost i rutinski privela utakmicu kraju. Po tri pogotka su za Mladost postigli Konstantin Harkov, Ivan Nagajev, Franko Lazić i Luka Lončar. Splićane su predvodili s dva gola Zvonimir Butić, Mislav Ćurković, Marcus Julian Berehulak i Nardo Skejić.

U predigri ovog finala vaterpolistice splitskog Jadrana su obranile naslov pobjednica Kupa pobjedom protiv Mladosti u finalu od 12-11.

