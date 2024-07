Hrvatski strijelac Miran Maričić osvojio je brončanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu. U borbi za medalje je nastupio još jedan Hrvat, Petar Gorša,koji je završio kao šesti u finalu zračne puške na 10 metara.

U prve dvije serije Maričić je bio izvrstan i zauzeo je drugo mjesto, a Gorša je bio četvrti. Prvo mjesto je zauzeo Kinez Sheng. Na početku eliminacijske runde Gorša je poporavio plasman i stigao je na treće mjesto, a Maričić je pao na peto. No, ubrzo nakon toga Gorša je pao na peto, a Maričić je napredovao na četvrtu poziciju. Ubrzo nakon toga Gorša je ispao i završio je u finalu na šestoj poziciji, dok je Maričić ispalio savršen hitac i napredovao na treće mjesto. Nakon sljedeća dva hica Maričić je bio odlčan i osigurao je odličje, samo se nije znalo hoće li na kraju osvojii broncu ili srebro.

To je odlučeno u posljednja dva hica u kojima je Šveđanin Lindgren osvojio srebro, Kinezu Shengu je pripalo zlato, a Maričić je osvojio broncu.

Maričić je plasman u finale ostvario kao četvrti u kvalifikacijama s ukupno 631,3 kruga (105.4, 105.7, 106.1, 106.6, 104.8, 102.7), dok je Gorša kvalifikacije završio kao osmi sa 629.8 krugova (106.2, 104.9, 104.7, 104.4, 105.4, 104.2).

"Nerazdvojni smo, očito ne možemo jedan bez drugoga. Još 2017. godine smo obojica bili u finalu Svjetskog prvenstva, gdje smo obojica dosegnuli olimpijske kvote u Tokiju. U Tokiju smo obojica ušli u finale malokalibarske puške, a sada smo u Parizu u finalu zračne puške. Ja sam imao jedan loš hitac u zadnjoj seriji koji me umalo koštao finala. Uspio sam ostati miran, pogoditi u zadnjih pet-šest hitaca čvrste centre i ugurao se među finaliste. Mogu reći da mi se to i sviđa jer sam sad u poziciji autsajdera u finalu. A to me jako motivira", kazao je Gorša.

"Ovo je velik uspjeh. Bile su to teške kvalifikacije, jedne od najtežih ikad. Srećom izdržali smo, pobijedili olimpijski pritisak. U finalu je sve moguće", kazao je Maričić.

Najbolji je u kvalifikacijama bio Kinez Lihao Sheng s ukupno 631.7 krugova.