Hrvatski strijelci Miran Maričić i Petar Gorša su se plasirali u finale zračne puške na 10 m u nedjelju na Olimpijskim igrama u Parizu.

Na streljani u Chateaurouxu, gradu 250 kilometara od Pariza, hvatski strijelci su ponovili uspjeh iz Tokija, kada su također bili u finalu, ali tada malokalibarske puške.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Maričić je plasman u finale ostvario kao četvrti u kvalifikacijama s ukupno 631,3 kruga (105.4, 105.7, 106.1, 106.6, 104.8, 102.7), dok je Gorša kvalifikacije završio kao osmi sa 629.8 krugova (106.2, 104.9, 104.7, 104.4, 105.4, 104.2).

"Nerazdvojni smo, očito ne možemo jedan bez drugoga. Još 2017. godine smo obojica bili u finalu Svjetskog prvenstva, gdje smo obojica dosegnuli olimpijske kvote u Tokiju. U Tokiju smo obojica ušli u finale malokalibarske puške, a sada smo u Parizu u finalu zračne puške. Ja sam imao jedan loš hitac u zadnjoj seriji koji me umalo koštao finala. Uspio sam ostati miran, pogoditi u zadnjih pet-šest hitaca čvrste centre i ugurao se među finaliste. Mogu reći da mi se to i sviđa jer sam sad u poziciji autsajdera u finalu. A to me jako motivira", kazao je Gorša.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je velik uspjeh. Bile su to teške kvalifikacije, jedne od najtežih ikad. Srećom izdržali smo, pobijedili olimpijski pritisak. U finalu je sve moguće", kazao je Maričić.

Najbolji je u kvalifikacijama bio Kinez Lihao Sheng s ukupno 631.7 krugova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Finale zračne puške na 10 m je na rasporedu sutra s početkom u 12 sati.