Filip Zubčić traži povratak u vrh nakon neuspjeha u Beaver Creeku

Veleslalom (M), Val d'isere

1. vožnja - 9:30/2. vožnja - 13:00

Uživo

- Startna lista:

Foto: Screenshot/fis

Najava

Skijaši su se vratili u Europu nakon male američke turneje i ovaj vikend ih čekaju veleslalom i slalom u francuskom Val d'isereu. Filip Zubčić imao je dva suprotna tjedna u SAD-u. Prvo je u Copper Mountainu došao do postolja trećim mjestom, a onda je vikend poslije završio bez druge vožnje u Beaver Creeku.

Iskupljenje će tražiti na francuskom snijegu u četvrtom veleslalomu sezone. Zubo će krenuti sa startnim brojem 14. Prva utrka na rasporedu je u 9:30, a druga vožnja u 13 sati. Zubo je do sada u Val d'isere u bio najbolji na četvrtom mjestu 2023. što se tiče veleslaloma, a dvije godine ranije je u slalomu bio treći.

POGLEDAJTE VIDEO: FIFA pod teškim optužbama: Zar ovoliko moramo izdvojiti za praćenje reprezentacije?