Vozač se nije uspio zaustaviti u boksu, rodila se urnebesna snimka

Talijan Francesco Bagnaia (Ducati) pobijedio je u sprint utrci malezijske MotoGP Velike nagrade u subotu na stazi Sepang, gdje je vodeći Francuz, Fabio Quartararo (Yahama), završio šesti.

Startajući s 'pole positiona' po treći put ove sezone, vozač Ducatija je bio brži od Španjolaca Alexa Marqueza i Fermina Aldeguera, koji su završili kao drugi i treći u utrci od 10 krugova (u usporedbi s 20 za nedjeljni GP), koja dodjeljuje bodove za prvenstvo.

Sve o MotoGP-u čitajte na portalu Net.hr.

Mladi Španjolac Aldeguer imao je i bizarnu nezgodu u boksu. Nije se uspio zaustaviti pa je udario svojim motociklom u zid i policu koja se tamo našla, a reakcija ljutitih mehaničara je urenebesna. Video pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Fantastična Vilk rastura među četiri godine starijom konkurencijom: Osvojila novu broncu