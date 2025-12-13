FREEMAIL
ČUDO DJEVOJKA /

Tko je Tea Faber? U Kini se penjala na 119. kat, a Zagrepčanku je 'riješila' s pola snage

Penjanje uz stepenice može produžiti život - kažu liječnici, a 512 stepenica u legendarnoj zgradi Zagrepčanki danas je ponovno osjetilo penjače. Pao je rekord, a više donosi Helena Barić

13.12.2025.
20:42
Sportski.net
Josip Mikacic/pixsell
Na ovu maglovitu adventsku subotu većina je odlučila ostati malo duže u toplini kreveta i tek se poslije zaputiti u adventsku šetnju. No ne i ovi trkači. Njih više od 500, iz osam zemalja, jutros se probudilo s jednim ciljem: u što kraćem vremenu istrčati 25 katova Zagrepčanke.

U gomili trkačica i trkača, i ove godine ističu se dva Imena, Tea Faber i Ivan Vuletić. Tea je prije manje od deset dana osvojila Svjetsku ligu kada je pobijedila na završnoj utrci u Šangaju, gdje je prva stigla na cilj nebodera od 119 katova i 3398 stuba.

"Uvijek je lijepo vratit se di sam krenula te stepenice, ovo je bila moja prva utrka po stepenicama. Ovo mi je bio za sad šesti nastup, koliko god da sam puno nastupala i vani, uvijek je lijepo vratit se doma.Trenutno sam prva žena na svjetskoj ljestvici trkačica stepenica, a već u prvom mjesecu me čeka utrka u Šenzenu u Kini, nakon tog Barcelona, Dubai, pa tako onda dalje", rekla je Tea Faber.

Ništa manje impresivan nije bio Ivan, koji je prošle godine postavio rekord ove utrke, a danas ga je ponovno srušio, pretrčao je 490 stuba za dvije minute, 33 sekunde i 66 stotinki. Mi smo ga pokušali stići liftom, ali bio je brži od nas.

"Prvi cilj ostvaren, brži sam od prošle godine, bez obzira što sam se koncentrirao na treninge za duge staze, preko sto katova. Ali samo jedan uspon Ivanu nije bio dovoljan, pa se prijavio na sve četiri utrke", rekao je Ivan pa nastavio:

"Trčim mješovitu utrku s Teom, dakle trčim ja pa trči Tea. Gleda se zbroj vremena, trčim duplu utrku, to je sa dva uspona pa se gleda zbroj za završni rezultat, i trčim mega utrku što je četiri uspona", kaže.

Ivan je tako danas pretrčao 3920 stepenica i u sve četiri kategorije uzeo zlato. Čini se da je baš danas ustao na pravu nogu i zakoračio na pravu stepenicu.

