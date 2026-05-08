Topot kopita i zatezanje uzda: 'Skup sport, ne bi imalo smisla uopće to skrivati'

Ovog vikenda Samobor je domaćin Svjetskog kupa u preponskom jahanju. Najpopularnija jahačka disciplina više od 100 godina dio je olimpijskih igara. Iza elegancije i glamura, povezanosti čovjeka i životinje kriju se godine rada i ulaganja u jedan od najskupljih sportova na svijetu. Više Kristina Livaja.

Topot kopita... zatezanje uzda... pa skok...

Jedini je to individualni sport u kojem dva živa tijela ne mogu jedno bez drugog, a zajednički cilj im je ne srušiti prepone visoke i do 140 centimetara.

"Pa puno ovisiš o konju. I nije samo da konj mora biti dobar, nego morate biti i dobra kombinacija. Znači, nije dovoljno da je konj dovoljno kvalitetan i ima dovoljno snage, nego jednostavno moraš naći svog partnera. I to je možda najizazovnije u jahanju."

A prije utrke - đir po parkouru, no bez konja. Pamti se redoslijed prepreka, broje galopski skokovi između njih i planiraju linije.

Osim talenta, za ovaj sport treba i ozbiljan budžet.

"Skup sport, ne bi imalo smisla uopće to skrivati. Meni je drago što je početni kontakt s konjima relativno prihvatljiv. To su nekakve škole jahanja po 20 eura gdje onda dijete može njegovati tu svoju ljubav prema životinji, a onda, naravno, ako krećemo u sport da se onda cijene kreću sve više i više", rekla je jahačica i organizatorica, Josipa Koletić.

"Nekakav prvi konj može biti čak i od nekih 20.000 eura, a da ne kažem da olimpijski konji idu i do par milijuna. Znate, jako je teško sada dati neku izričitu cifru jer je to tako veliki spektar da je to uopće teško pojmiti. Oprema, kao i u svemu u životu. Vi možete kupiti sedlo za 1000 eura ili za 6000 eura. Možete kupiti kacigu za 100 eura i za 1200 eura i za više."

Najskuplji outfit

Je li ovo vaš najskuplji outfit?

"Je, hahaha", kaže Andrija Hrgović, jahač.

"Pa vidite, ja sam vam iz Sinja i dodao je. U Sinju je Sinjska alka djeci maltene sve. I tako sam dolje počeo čuvati konja alkarima do 91. godine i onda se našao na sinjski hipodrom. Počeo sam jahati konje tako da sam od 92. godine u sedlu."

Od najmlađih dana u sedlu je i talijanski olimpijac Alberto Zorzi.

"Počeo sam s oko devet godina zahvaljujući bratu koji je također jahač. Uz njega sam zapravo i odrastao u ovom sportu."

Pročitala sam da ste prije željeli biti nogometaš?

"Da, istina. U početku sam više sanjao nogomet, ali poslije sam morao birati između nogometa i konja - i ipak sam odabrao konje."

Možda ne kao nogomet, ali konje sve više biraju i Hrvati.

"Kod nas ljudi vole konje, pogotovo Slavonci, drže konje, uzgajaju konje, ali možda na jedan krivi način. Danas kod nas se potencira uzgajanje hladnokrvnih pasmina konja koje se prodaju poslije u Italiju za meso, a ovdje to nije slučaj. Kod nas su konji sportaši i mi proizvodimo sportaše."

Čak 300 takvih ljepotana ovaj će vikend progalopirati Samoborom - u sportu kojem nijedan nije sličan.

