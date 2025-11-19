Konjički sport u Zagrebu potpuno propada: 'Istina je jasna i bolna'

Zagrebački konjički sport (preponsko i dresurno jahanje) posljednjih je godina napravio ogroman iskorak, no iz Zagrebačkog konjičkog saveza javno ukazuju na brojne probleme.

Opširnu objavu koju potpisuje predsjednik Zagrebačkog konjičkog saveza, Damir Djelmić, prenosimo u cijelosti:

"Osjećamo potrebu jasno i otvoreno se obratiti javnosti zbog brojnih netočnih informacija, ali i zbog stvarnog stanja infrastrukture koja utječe na razvoj konjičkog sporta u našem gradu. Zagrebački konjički sport (preponsko i dresurno jahanje) posljednjih je godina napravio ogroman iskorak. Zajedničkim radom sportaša, trenera, roditelja i cijele konjičke zajednice, te uz predan angažman Saveza, uspjeli smo oživjeti prostor Hipodroma Zagreb koji je desetljećima bio zanemarivan i vratiti ga na sportsku kartu Zagreba. Najveći dokaz toga je povratak Svjetskog kupa u Zagreb nakon više od dvadeset godina koji će se održati u lipnju 2025.

Želimo vrlo jasno naglasiti sljedeće:

Svjetski kup održava se isključivo pod okriljem Svjetske konjičke federacije (FEI). To natjecanje nije i ne može biti privatno, već isključivo službeno, međunarodno verificirano i strogo regulirano sportsko natjecanje najviše razine. Zagreb je domaćinstvo dobio zahvaljujući dugogodišnjem kvalitetnom razvoju lokalnog sporta i projektima koje provodimo, među kojima su Lipanjski turnir, Zagreb Open i Zagrebačka konjička liga, ključna za razvoj mladih jahača.

Također želimo jasno istaknuti da odlučno odbijamo svako povezivanje Saveza i naših aktivnosti s neprovjerenim, netočnim ili ZLONAMJERNIM tvrdnjama koje se povremeno pojavljuju u javnom medijskom prostoru. Naš rad je javan, transparentan i u potpunosti usmjeren na sport.

Usprkos sportskim rezultatima, suočavamo se s jednom vrlo teškom činjenicom: naši sportski tereni gotovo dvadeset godina nisu obnavljani.

Suprotno netočnim tvrdnjama koje se povremeno šire u medijima, pješčani tereni nisu zamišljeni samo za dresuru ili školu jahanja. Takvi su isključivo zato što se u njih nije ulagalo gotovo dva desetljeća, a sva najveća konjička natjecanja u svijetu se upravo odvijaju na pješčanim terenima.

Istina je jasna i bolna: naši sportski tereni, osnovni i nužni element svakog sportskog borilišta, postupno propadaju.

Danas su tereni Hipodroma Zagreb, umjesto mjesta sporta i razvoja, postali poput Titanika koji tone, umjesto da budu platforma za stvaranje sportskih programa, rezultata i uspjeha. To je stanje koje više ne možemo ignorirati.

Bez hitne obnove i ulaganja u terene, neće biti moguće održavati međunarodna natjecanja, uključujući Svjetski kup, niti će biti moguće osigurati sigurnost sportaša i konja, kao ni nastavak stabilnog razvoja konjičkog sporta u Zagrebu na nivou koji želimo postići.

Hipodrom Zagreb je javni objekt koji služi za razvoj sporta i ZKS je korisnik sati prema Programu javnih potreba u Zagrebu, a sukladno tome i svi naši klubovi koji djeluju na razvoju Olimpijskog sporta imaju pravo razvijati i trenirati u najboljim uvjetima u Zagrebu.

Zagrebački konjički savez ostaje u potpunosti posvećen misiji razvoja sporta, mladih sportaša i sportskih programa, kao i informiranju javnosti o stvarnom stanju, izazovima i potrebama", stoji u objavi.