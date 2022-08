Talijanski atletičar Alberto Nonino doživio je nevjerojatnu nezgodu tijekom utrke na 400 metara na U-20 Svjetskom prvenstvu u kolumbijskom Caliju.

Nonino, koji je bio među glavnim favoritima za pobjedu se na utrci pojavio bez gaća i to ga je spriječilo da stigne do pobjede. On je morao namještati hlačice jer mu je ispadao spolni organ i zbog toga je izgubio koncentraciju te se predao kada je primijetio da su ga ostali natjecatelji prestigli.

OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.

"Trenutno se pokušavam smijati, ali nakon toga sam se osjećao užasno i zahvalan sam prijateljima i obitelji što su mi pomogli da to prebolim", izjavio je Nonino nakon utrke.