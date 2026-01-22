FREEMAIL
propušta sezonu /

Najbolja atletičarka današnjice objavila osobnu vijest koja mijenja planove za 2026.

Najbolja atletičarka današnjice objavila osobnu vijest koja mijenja planove za 2026.
Tijekom 2026. godine nema tradicionalnih velikih atletskih natjecanja poput olimpijskih igara ili svjetskog prvenstva

22.1.2026.
22:31
Hina
 Američka atletska superzvijezda, olimpijska pobjednica i svjetska rekorderka na 400 metara s preponama te svjetska prvakinja na 400 metara Sydney McLaughlin-Levrone objavila je kako je trudna što znači kako će izbivati s natjecanja u 2026. godini.

"Stvorila sam ljudsko biće sa svojim omiljenim ljudskim bićem. Već sada si toliko voljeno, jedva te čekamo upoznati", objavila je McLaughlin-Levrone na društvenim mrežama uz svoju fotografiju sa suprugom i ultrazvukom.

Tijekom 2026. godine nema tradicionalnih velikih atletskih natjecanja poput olimpijskih igara ili svjetskog prvenstva, ali u rujnu će se u Budimpešti održati prvo izdanje "ultimativnog" prvenstva, novog natjecanja koje će u sažetom obliku sadržavati sve discipline.

