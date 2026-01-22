Najbolja atletičarka današnjice objavila osobnu vijest koja mijenja planove za 2026.

Američka atletska superzvijezda, olimpijska pobjednica i svjetska rekorderka na 400 metara s preponama te svjetska prvakinja na 400 metara Sydney McLaughlin-Levrone objavila je kako je trudna što znači kako će izbivati s natjecanja u 2026. godini.

"Stvorila sam ljudsko biće sa svojim omiljenim ljudskim bićem. Već sada si toliko voljeno, jedva te čekamo upoznati", objavila je McLaughlin-Levrone na društvenim mrežama uz svoju fotografiju sa suprugom i ultrazvukom.

Tijekom 2026. godine nema tradicionalnih velikih atletskih natjecanja poput olimpijskih igara ili svjetskog prvenstva, ali u rujnu će se u Budimpešti održati prvo izdanje "ultimativnog" prvenstva, novog natjecanja koje će u sažetom obliku sadržavati sve discipline.

