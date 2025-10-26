MAJČINSKA MOĆ /

Fenomenalna atletičarka objavila nevjerojatan video, trenira s trudničkim trbuhom

Foto: Joel Marklund/bildbyrĹn/shutters/shutterstock Editorial/profimedia

Kambundji je švicarska rekorderka na 100 i 200 metara

26.10.2025.
13:36
Sportski.net
Joel Marklund/bildbyrĹn/shutters/shutterstock Editorial/profimedia
Fenomenalna švicarska atletičarka Mujinga Kambundji objavila je spektakularni video kako trenira s trudničkim trbuhom i oduševila fanove.

Kambundji je švicarska rekorderka na 100 i 200 metara. Kambundji je dvostruka svjetska dvoranska prvakinja, a s Europskih prvenstva ima 2 zlata na 200 metara te srebro i broncu na 200 metara. 2019. je u Dohi na Svjetskom prvenstvu došla do brončane medalje na 100 metara što joj je najveći uspjeh. 

Sve o atletici čitajte na portalu Net.hr. 

 

 

 

 

Kambundji je na Instagramu podijelila snimke s posljednjeg treninga uoči odlaska na porodiljnu pauzu. Cilj joj je povratak do Europskog prvenstva sljedeće godine. "Utisci s mojih posljednjih treninga prije nekoliko tjedana. Sad se opuštam i pripremam za ono što uskoro dolazi", napisala je Švicarka u objavi. 

