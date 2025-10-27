Stravične scene iz Malezije! Švicarac nakon teškog sudara zadobio teške ozljede slezene i pluća

Švicarski motociklist u klasi Moto3 Noah Dettwiler (CIP Green Power) morat će biti podvrgnut višestrukim operacijama nakon sudara u nedjelju na VN Malezije, objavila je njegova momčad.

Na razgledavanju staze u Sepangu, uoči same utrke, na stražnji dio njegovog motocikla pri velikoj brzini naletio je Španjolac Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo). Od siline udara Dettwiler je odletio u zrak i teško je prizemljio na asfalt. Obojici je ukazana pomoć na stazi, a potom su helikopterom prevezeni u bolnicu. Zbog sudara start utrke je pomaknut za sat vremena. Ovdje pogledajte kako je to izgledalo.

Dettwiler je zadobio ozljede slezene i pluća, dok je Rueda završio s frakturom ruke.

"Noah je prevezen u bolnicu u Kuala Lumpuru i morat će na više operacija. On je veliki borac i cijela momčad je uz njega", poručili su iz ekipe CIP Green Power.

Na utrci u Sepangu u klasi Moto3 slavio je Japanac Taiyo Furusato (Honda Team Asia). Dvije utrke prije kraja svjetskog prvenstva naslov prvaka osigurao je Rueda.

