Srušen svjetski rekord u sprintu?

Američki atletičar Khaleb McRae (25) istrčao je svjetski rekord od 44.52 sekunde na 400 metara u dvorani na Tyson Invitationalu, manjem natjecanju u Fayettevilleu u američkoj saveznoj državi Arkansas.

World Athletic je prethodno iz tehničkih razloga odbacilo brže vrijeme Kanađanina Christophera Moralesa Williamsa, koji je 2024. godine pobijedio na sveučilišnom natjecanju u Fayettevilleu s vremenom od 44.49 sekundi. Međutim, njegov rekord nije priznat zbog startnih blokova koji su korišteni na tom natjecanju.

McRae, osvajač srebrne medalje u štafeti 4x400 m na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Tokiju, trčao je u Fayettevilleu brže od dosadašnjeg svjetskog rekorda koji je držao njegov sunarodnjak Kerron Clement, koji je u upravo u Fayettevilleu 2005. godine postigao vrijeme od 44.57 sekundi.

"Dobro sam trenirao, a kada sam prošli tjedan na treningu istrčao 44.72 pomislio sam: "Treneru, mislim da sam spreman trčati nešto brzo. Došli smo ovdje s očekivanjem da mogu oboriti svjetski rekord. Izašao sam na stazu i uspio," kazao je McRae.

Amerikanac Michael Norman također, je trčao 44.52 sekunde u College Stationu u Teksasu 2018. godine, ali njegovo vrijeme također nije potvrđeno.

Na Tyson Invitationalu je zabljesnula i olimpijska pobjednica na 100 m Julien Alfred koja je pretrčala 60 m za 6.99 sekundi, što je najbrže vrijeme na svijetu ove sezone.

Odličan je bio i Amerikanac Jordan Anthony koji je 60 m pretrčao za 6.43 sekunde, daleko najbržim vremenom na svijetu ove sezone, što ga je plasiralo među 10 najboljih svih vremena.

