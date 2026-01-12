FREEMAIL
BEOGRAD SLAVI

Srpski vaterpolisti srušili aktualne svjetske i europske prvake

Srpski vaterpolisti srušili aktualne svjetske i europske prvake
Foto: Pedja Milosavljevic/alamy/profimedia

Rašović šest sekundi prije kraja utakmice zabio z pobjedu Srbije

12.1.2026.
22:30
Maj Gašparac
Pedja Milosavljevic/alamy/profimedia
 U susretu 2. kola C skupine europskog vaterpolskog prvenstva reprezentacija Srbije je u Beogradu pobijedila Španjolsku sa 12-11 (3-3, 3-2, 3-2, 3-4).

Bio je to derbi skupine C koji je po svemu sudeći donio odluku tko će kao prvi proći dalje.

Španjolska je kao aktualni svjetski i europski prvak bila favorit. Povela je sa 2-0, no Srbija je uzvratila s tri gola u nizu.

U drugoj četvrtini domaćin je imao i dva gola prednosti, a u trećoj dionici i +3 (9-6). Međutim, Španjolska se vratila izjednačivši na 10-10 tri minute prije kraja susreta, a potom je ovela 11-10. Izjednačio je Strahinja Rašović minutu prije kraja, a isti je igrač šest sekundi prije kraja donio pobjedu Srbiji.

Rašović je utakmicu završio sa četiri gola, dok je Vasilije Martinović zabio tri gola. Golman Milan Glušac pobjedi je pridonio s devet obrana. Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Alberto Munarriz sa četiri gola.

U prvom susretu iz ove skupine Nizozemska je pobijedila Izrael sa 19-11.

Pobjednički sastav predvodili su Mart van der Weijden sa četiri, te Kas Te RieleJorrit van der Weijden sa po tri gola. Kod Izraelaca najefikasniji su bili Or Schlein i Ido Goldschmidt sa po tri gola.

Na ljestvici vodi Srbija s pet bodova, Nizozemska ima četiri, Španjolska tri, a na začelju je Izrael bez bodova.

U posljednjem kolu, 14. siječnja snage će odmjeriti Nizozemska i Španjolska, te Srbija i Izrael.

POGLEDAJTE VIDEO: Vlado Šola rekao o reprezentaciji ono što smo svi htjeli čuti

SrbijašpanjolskaEuropsko Prvenstvo U Vaterpolu 2026
