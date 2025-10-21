Šok pred Soelden! Zvijezda alpskog skijanja mora pauzirati zbog bolesti
U karijeri je Hirscher čak osam puta osvojio veliki Kristalni globus Svjetskog kupa
Marcel Hirscher, proslavljeni 36-godišnji austrijski skijaš koji sada vozi pod nizozemskom zastavom, odgodio je povratak Svjetskom kupu.
U njegovim planovima je bio nastup na startu nove sezone, na veleslalomu u austrijskom Soeldenu 26. listopada, ali taj je nastup Hirscher odgodio zbog dvotjedne bolesti koju je imao.
U listopadu prošle godine Hirscher se vratio alpskom skijanju nakon petogodišnje stanke. Međunarodna skijaška organizacija (FIS) omogućuje nekadašnjim velikanima ovog sporta povratak vrhunskom natjecanju, u vidu posebne pozivnice, bez da dotični imaju potrebne kvalifikacijske bodove za nastupe.
Svjetski prvak 'postao' je Nizozemac
Hirscher se vratio skijanju nastupajući za Nizozemsku, ali je odradio tek tri utrke Svjetskog kupa prije teške ozljede. U prosincu 2024. mu se dogodilo puknuće križnog ligamenta koljena. Uslijedila je potom operacija i rehabilitacija.
Po novim planovima Hirscherov će se povratak dogoditi u finskom Leviju 16. studenoga gdje će najbolji skijaši voziti slalom Svjetskog kupa.
U karijeri je Hirscher čak osam puta osvojio veliki Kristalni globus Svjetskog kupa. Ima sedam zlatnih i četiri srebrne medalje sa svjetskih prvenstava. Na Olimpijskim igrama je osvojio srebro 2014. u Sočiju, u slalomu, dok je četiri godine kasnije u Pyeongchangu osvojio dva zlata, u veleslalomu i kombinaciji.
