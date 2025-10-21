Šok pred Soelden! Zvijezda alpskog skijanja mora pauzirati zbog bolesti

Marcel Hirscher, proslavljeni 36-godišnji austrijski skijaš koji sada vozi pod nizozemskom zastavom, odgodio je povratak Svjetskom kupu.

U njegovim planovima je bio nastup na startu nove sezone, na veleslalomu u austrijskom Soeldenu 26. listopada, ali taj je nastup Hirscher odgodio zbog dvotjedne bolesti koju je imao.

U listopadu prošle godine Hirscher se vratio alpskom skijanju nakon petogodišnje stanke. Međunarodna skijaška organizacija (FIS) omogućuje nekadašnjim velikanima ovog sporta povratak vrhunskom natjecanju, u vidu posebne pozivnice, bez da dotični imaju potrebne kvalifikacijske bodove za nastupe.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Svjetski prvak 'postao' je Nizozemac

Hirscher se vratio skijanju nastupajući za Nizozemsku, ali je odradio tek tri utrke Svjetskog kupa prije teške ozljede. U prosincu 2024. mu se dogodilo puknuće križnog ligamenta koljena. Uslijedila je potom operacija i rehabilitacija.

Po novim planovima Hirscherov će se povratak dogoditi u finskom Leviju 16. studenoga gdje će najbolji skijaši voziti slalom Svjetskog kupa.

U karijeri je Hirscher čak osam puta osvojio veliki Kristalni globus Svjetskog kupa. Ima sedam zlatnih i četiri srebrne medalje sa svjetskih prvenstava. Na Olimpijskim igrama je osvojio srebro 2014. u Sočiju, u slalomu, dok je četiri godine kasnije u Pyeongchangu osvojio dva zlata, u veleslalomu i kombinaciji.

POGLEDAJTE VIDEO: Tiriel-Luka odgovorio na pitanje što mu je bolje, MMA ili skijanje