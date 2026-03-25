izgleda gadno

Horor na Planici: Slovenski skakač doživio strašan pad, publika ostala u šoku

Foto: Screenshot: X/Adam_Bucholz

25.3.2026.
11:18
Sportski.net
Screenshot: X/Adam_Bucholz
Na Planici, gdje se danas održavaju posljednji treninzi ove sezone skijaških skokova, dogodio se težak incident koji je zapanjio prisutne uz stazu

Kako prenosi 24ur, slovenski skakač Nik Heberle, doživio je dramatičan pad pri jednom od prvih skokova na legendarnoj skakaonici na Planici. Heberle je kao 15. u nizu krenuo prema skoku, ali je pri doskoku izgubio ravnotežu i snažno pao na snijeg. Nesvjestan je proklizao nekoliko metara prema dnu skakaonice, izazivajući veliku zabrinutost među prisutnima.

 

 

Spasilački tim brzo je reagirao i uspio stabilizirati skakača na mjestu nesreće, nakon čega je prebačen u bolnicu u Jesenicama na daljnje preglede. Prema posljednjim informacijama, stanje Heberlea je stabilno, iako je pad bio izuzetno dramatičan.

Unatoč strašnom padu, skakači nastavljaju pripreme za završnicu sezone, a Planica je još jednom pokazala koliko je opasna i nepredvidiva, čak i za iskusne sportaše. Skijaški savez Slovenije najavio je da će dodatne informacije objaviti čim budu dostupne.

PlanicaSkijaški SkokoviTežak Pad
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
