Horor na Planici: Slovenski skakač doživio strašan pad, publika ostala u šoku

Na Planici, gdje se danas održavaju posljednji treninzi ove sezone skijaških skokova, dogodio se težak incident koji je zapanjio prisutne uz stazu

Kako prenosi 24ur, slovenski skakač Nik Heberle, doživio je dramatičan pad pri jednom od prvih skokova na legendarnoj skakaonici na Planici. Heberle je kao 15. u nizu krenuo prema skoku, ali je pri doskoku izgubio ravnotežu i snažno pao na snijeg. Nesvjestan je proklizao nekoliko metara prema dnu skakaonice, izazivajući veliku zabrinutost među prisutnima.

Spasilački tim brzo je reagirao i uspio stabilizirati skakača na mjestu nesreće, nakon čega je prebačen u bolnicu u Jesenicama na daljnje preglede. Prema posljednjim informacijama, stanje Heberlea je stabilno, iako je pad bio izuzetno dramatičan.

Unatoč strašnom padu, skakači nastavljaju pripreme za završnicu sezone, a Planica je još jednom pokazala koliko je opasna i nepredvidiva, čak i za iskusne sportaše. Skijaški savez Slovenije najavio je da će dodatne informacije objaviti čim budu dostupne.

