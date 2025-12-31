FREEMAIL
PREPUN ZIBEL /

Sportska priča kakvu želimo: Hrvatski klub u sjajnoj atmosferi osigurao prvo mjesto za Novu godinu

Sportska priča kakvu želimo: Hrvatski klub u sjajnoj atmosferi osigurao prvo mjesto za Novu godinu
Foto: Edina Zuko/pixsell

Vitezovima slijede tri gostovanja, a na Zibel se vraćaju 22. siječnja

31.12.2025.
12:31
Hina
Edina Zuko/pixsell
Hokejaši Siska pobijedili su u utorak talijanski Unterland s 5-1 (1-0, 2-0, 2-1) u punoj Ledenoj dvorani Zibel i u novu godinu ulaze s prvog mjesta Alpske lige s dobrim izgledima da  u nastavku sezone već nakon prvog dijela natjecanja izravno osiguraju doigravanje. 

Drugu domaću utakmicu zaredom tribine Ledene dvorane na Zibelu bile su ispunjene gotovo do posljednjeg mjesta osiguravši sjajnu atmosferu za novu pobjedu Siska u blagdanskom, prednovogodišnjem ozračju.

Sve o KHL Sisku čitajte na portalu Net.hr. 

Domaći su poveli golom Vite Idžana u sedmoj minuti utakmice. Premda su dominirali do kraja trećine nisu uspjeli povećati vodstvo.

To im je uspjelo sredinom drugog perioda kada za 2-0 pogađa Danila Larionovs. Dvije minute kasnije Niko Čavlović odvodi Sisak na tri razlike. U šestoj minuti posljednje trećine Idžan postiže svoj drugi zgoditak u situaciji s igračem više okrunivši dominaciju u igri.

Sisak godinu završava na vrhu

Tračak nade gostima daje Johan Erickson koji brzo zabija za 1-4, ali točku na i stavlja Larionovs koji se ponovno upisuje u strijelce na powerplayju za konačnih 5-1 i veliko slavlje raspjevane domaće publike. Omjer udaraca na gol bio je 30-18 u korist Siščana.

Sisak je vodeći s 58 bodova, ali ima i najviše odigranih utakmica od svih izravnih konkurenata u borbi za prvih pet mjesta koja izravno osiguravaju doigravanje. Slijedi ga Salzburg s 57 bodova, ali i tri utakmice manje. 

Vitezovima slijede tri gostovanja, a na Zibel se vraćaju 22. siječnja kada dočekuju Cortinu.

POGLEDAJTE VIDEO: Magnus Carlsen objavio staru fotografiju Luke Modrića

SisakHokej Na LeduKhl Sisak
komentara
