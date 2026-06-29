Sara Delić brončana na juniorskom SP u orijentacijskom trčanju

Nakon sjajnog nastupa na Europskom prvenstvu za mlađe juniore i kadete u Sloveniji, gdje je osvojila naslov europske prvakinje na dugim stazama u orijentacijskom trčanju, hrvatska predstavnica Sara Delić ostvarila je još jedan odličan rezultat.

Na Svjetskom juniorskom prvenstvu u švedskoj Karlskroni osvojila je brončanu medalju u sprintu, i to u konkurenciji 150 djevojaka do 20 godina, od kojih su mnoge čak četiri godine starije od nje.

Ono što ovaj uspjeh čini još impresivnijim jest činjenica da je Sara na start svjetskog prvenstva stigla manje od 72 sata nakon utrke na Europskom prvenstvu, gdje je osvojila naslov europske prvakinje. Bez pravog odmora i nakon iznimno zahtjevnog natjecateljskog tjedna, hrvatska reprezentativka ponovno je pokazala da pripada samom svjetskom vrhu.

Na ovogodišnjem Svjetskom juniorskom prvenstvu nastupilo je 151 juniorka i 179 juniora iz čak 40 država, a sprint utrka održana je u povijesnoj jezgri Karlskrone, na tehnički iznimno zahtjevnom terenu koji od natjecatelja traži savršenu kombinaciju brzine, koncentracije i preciznog odabira ruta.

Naslov svjetske juniorske prvakinje osvojila je domaća predstavnica Freja Hjerne iz Švedske s vremenom 14:27, srebro je pripalo Švicarki Leonie Mathis, dok je Sara Delić osvojila brončanu medalju sa samo 15 sekundi zaostatka za pobjednicom.

Posebno dramatična bila je završnica utrke. Sara je nakon ulaska u cilj neko vrijeme držala vodeće vrijeme među završnim natjecateljicama, a kako su favoritkinje pristizale u cilj, napetost je rasla iz minute u minutu. Na kraju je uspjela zadržati mjesto na pobjedničkom postolju ispred brojnih favoritkinja iz tradicionalno najjačih svjetskih orijentacijskih velesila.

Odličan nastup ostvarila je i Dora Delić, koja je osvojila 15. mjesto, pri čemu se tijekom utrke nalazila među deset najboljih juniorki svijeta. Hrvatsku je predstavljala i Dorja Salopek, koja je zauzela 43. mjesto.