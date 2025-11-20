Bivši olimpijac postao jedan od najtraženijih ljudi na svijetu: FBI nudi 15 milijuna dolara

Nekadašnji kanadski olimpijac Ryan James Wedding, koji je na Zimskim olimpijskim igrama 2002. u Salt Lake Cityju nastupio u paralelnom veleslalomu u snowboardu, danas je među najtraženijim bjeguncima na svijetu. Američki FBI povisio je nagradu za informaciju koja bi dovela do njegova uhićenja s 10 na čak 15 milijuna dolara, zbog sumnje da je organizirao ubojstvo ključnog svjedoka u velikom slučaju trgovine drogom.

Wedding, 44-godišnji bivši snowboarder, nalazi se na listi “Ten Most Wanted Fugitives”, a američki dužnosnici tvrde da vodi jednu od najnasilnijih i najopasnijih narko-organizacija današnjice. Optužen je za međunarodnu distribuciju kokaina, pokušaj izvoza droge, ali i za sudjelovanje u organiziranju ubojstava, uključujući dva slučaja u kanadskoj provinciji Ontario.

Nakon završetka sportske karijere Wedding je, čini se, krenuo putem kriminala. Prema američkim istražiteljima, pod nadimcima El Jefe, Giant i Public Enemy vodio je kartel koji je iz Meksika u SAD i Kanadu krijumčario stotine kilograma kokaina. Njegova organizacija navodno blisko surađuje sa zloglasnim meksičkim kartelom Sinaloa.

Američka državna odvjetnica Pam Bondi izjavila je da Wedding godišnje sudjeluje u prometu droge vrijednom više od milijardu dolara te da u Los Angeles kamionima preko južne granice unosi oko 60 tona kokaina godišnje.

Wedding je, prema američkoj optužnici, naručio ubojstvo svjedoka u Kolumbiji kako bi spriječio vlastito izručenje SAD-u. Uhićen je čak i njegov odvjetnik Deepak Balwant Paradkar, osumnjičen da mu je savjetovao kako ukloniti svjedoka. Obojica su državljani Kanade.

FBI ga opisuje kao “ekstremno opasnog, nasilnog i izuzetno bogatog”. Vjeruje se da se trenutno skriva u Meksiku.

