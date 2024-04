Hrvatske rukometašice okupile su se u Zagrebu na Uskrsni ponedjeljak povodom zadnje faze kvalifikacija za EP 2024.

Pred odabranicama Ivice Obrvana su posljednje dvije utakmice, u srijedu 3. travnja gostovanje kod Grčke, te četiri dana kasnije domaći dvoboj protiv Bosne i Hercegovine u Sutinskim vrelima.

Kraljice šoka pobjedom u Grčkoj osigurale bi Euro, a taj ključni dvoboj možete pratiti u srijedu od 17 sati na platformi Voyo.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Inače, iz svake skupine Euro će izboriti dvije najbolje reprezentacije, a u ovoj skupini sigurna je Rumunjska koja je na osam bodova.

Kad smo kod Rumunjske, posljednja dva sraza naših djevojaka su bili upravo protiv Rumunjki i u oba smo izgubili. Hrvatska je trenutno druga u grupi s četiri boda, koliko ima i Grčka, s tim da naše rukometašice imaju gol razliku plus 20, a Grkinje minus 16. BiH je na dnu bez bodova.

Hrvatska i Grčka igrale su u prvom kolu kvalifikacija, a tada su naše rukometašice bile uvjerljive i slavile su deset razlike (32-22). No, ovo će biti jedna sasvim drugačija utakmica. Grkinje su se digle, su naše djevojke sad kud i kamo iskusnije nakon dva vezana poraza. Neke stvari su naučile...

"Nismo niti u jednom trenutku podcijenile Rumunjke, a puno smo naučile, prvenstveno o nama samima i na način na koji bi se možda trebalo odnositi drugačije u nadolazećim utakmicama", kazat će Katarina Ježić, kapetanica Hrvatske, kružna napadačica H.C. Dunarea Braila, s kojom smo porazgovarali na okupljanju.

Putovala je Kety iz Rumunjske deset sati. Došla je na okupljanje pola sata prije samog okupljanja.

"Putovala sam čitavu noć, ne izgledam na ništa", ozbiljna je Katarina Ježić kojoj smo rekli da nije tako i da izgleda super...

"To bi trebao kao biti kompliment", u šali nam je uzvratila Kety.

"Jučer sam imala utakmicu. Igrala sam skoro 60 minuta. Pobijedili smo, odigrali smo to. Rutinski, tako da."

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Rumunjska je zaborav, iako su se neke stvari analizirale, uočile, shvatile...

"Rumunjska kao reprezentacija, ruku na srce, nije igrala onako kako smo mi očekivali, pošto su njihove najveće zvijezde odustale. Iznenadile su nas, to sigurno, ali samo na način na koji su zaigrali, tj u sastavu. Mi se nikako nismo mogle spremiti adekvatno kad nismo znali da će se to dogoditi i kad taj sastav Rumunjske nije još igrao. Znam te igračice pojedinačno, ali nisam znala da će tako dobro funkcionirati na terenu, govori Ježić koja ne želi tražiti isprike niti alibije...

"Sve je bilo na nama i uvijek je na nama. Voljela bi da je drugačije završilo, ali svako zlo za neko dobro. Naučile smo da jednostavno svakom suparniku moramo pristupiti, ne 100% i milijun posto. Naučile smo da moramo igrati svih 60 minuta, a ne dva puta po 15 ili nešto tako. Imali smo puno uspona i padova i to treba svesti na što manje minuta. Poslije kad sam pogledala sve utakmice, uočila sam da smo mi odigrale dosta loše u oba pravca. Nismo imali snage proći jedan na jedan. U obrani smo gubili duele, nismo jednostavno bile spremne za to".

Ali, sad su spremne za Grčku. Gostujući teren. Novi izazov.

"Bez obzira tko nam bio suparnik, u svakoj utakmici moramo na glavu i mi moramo biti ti koji ćemo kontrolirati i diktirati tempo. Grčka će pružiti veliki otpor, borit će se do kraja, a to su pokazale i u prvom dvoboju. Naša kvaliteta neće doći u pitanje".

Bosna i Hercegovina je posljednja utakmica u kvalifikacijama.

"Grčka je bolja od Bosne i Hercegovine i taj dvoboj nam je ključan, a ako Bog da kad izborimo EP, na red će doći i Bosna i Hercegovina koju respektiramo isto. Mi u Grčkoj moramo pokazati kakva smo ekipa, sve mora biti ukomponirano u jedno. Nemamo puno vremena, ali nemaju ni one. Moramo odigrati borbeno, sa srcem, naravno i glavom, bez nje ništa. Bit će to OK", završila je Katarina Ježić.