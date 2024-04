Hrvatske rukometašice danas putuju iz Zagreba u Grčku gdje sutra od 17.00, uz izravni prijenos na Voyo platformi, igraju pretposljednju i ključnu utakmicu u kvalifikacijama za EP 2024.

"Znamo što je ulog, tako da ćemo se odmah baciti na glavu", kazat će Valentina Blaževića, organizatorica napada Hrvatske. Kapetanica momčadi Katarina Ježić, jučer je na okupljanju za portal Net.hr kazala kako ekipa ne traži isprike niti alibije za ono što im se dogodilo u posljednje dvije kvalifikacijske utakmice u kojima su izgubili i da u Grčkoj moraju pokazati kakva su ekipa.

Valentina je taman bila stigla u hotel na Uskrsni ponedjeljak. Nije došla u dogovoreno vrijeme na okupljanje, točno u podne, jer je imala nekih obaveza. Došla je u poslijepodnevnim satima.

"Slažem se s našom kapetanicom Ježić. Ne smijemo se niti malo opustiti u Grčkoj jer će one ići na sve ili ništa. U igri su za najbolju trećeplasiranu ekipu u skupinama. Tako da sigurno neće biti lagana utakmica. Njima je to poseban motiv i kod njih je u tijeku opća mobilizacija, da se tako izrazim. I mi moramo ući i odigrati utakmicu kao da sutra ne postoji", rekla je u uvodu Valentina Blažević.

"Moramo popraviti napad koji protiv Rumunjske nije baš dobro funkcionirao i mislim da će ona sve biti dobro. Nemamo puno vremena, imamo tek jedan trening, tako da moramo brzo usvajati stvari", dodala je Valentina i opet, po tko zna koji put, poput prave liderice, svu odgovornost ovog svijeta u napadu Hrvatske stavila je na svoja leđa. Rekli smo joj, a ona se samo nasmijala na to...

"Pa dobro. Znate kako je, najbolje da ja to uzmem, preuzmem s djevojaka na sebe".

Za pobjedu protiv Grčke, ali i Bosne i Hercegovine u Sutinjskim vrelima u posljednjoj utakmici u kvalifikacijama, odabranice Ivice Obrvana će morati odigrati svih 60 minuta, a ne 15 po poluvremenu...

"Slažem se s tim. To spada u protok lopte, moramo zabijati golove, ali dosta toga utječe polukontra i kontra. U posljednje dvije utakmice nismo se proslavile baš s tim laganim golovima, što je u današnjem rukometu nezamislivo, da povedeš utakmicu bez toga. U tom segmentu igre moramo se popraviti da bi zabijali nužne lagane golove", objašnjava nam Valentina Blažević, srednja vanjska igračica rumunjske rukometne ekipe CS Măgura Cisnădie, koja i nije u nekoj savršenoj formi, ali ni u lošoj...

"Da, moći ću povući (smijeh)", poentirala je kao iz kontre Valentina na našu konstataciju da može povući...

"Da se razumijemo, ne mislim da je napad najveći problem hrvatske rukometne reprezentacije. Ni obrana nije savršena, ali nismo puno golova primili. Golmanice su naše uvijek na dobrom nivou. Neke dijelove obrane treba popraviti, ali dokle god imamo efikasni brzi napad i brzu tranziciju, bit će dobro i je dobro. Nismo imali priliku još pričati s izbornikom. Sigurno da izbornik nije bio zadovoljan igrom protiv Rumunjki, ali to je iza nas. Trebamo gledati naprijed, a čut ćemo još izbornikovo mišljenje. Mislim da se on slaže s ovim što sam rekla za popravljanje bitnih napadačkih dijelova, više nego obrambenih."

Uskrs jeVale, ponosna Kninjanka, proslavila u društvu svojih najmilijih, u Božjem blagostanju, kako i dolikuje hrvatskoj tradiciji i običajima...

"Sletila sam u Split na sam Uskrs, jer mi u Rumunjskoj igramo u subotu. Odmah smo zajedno obiteljski skupili se svi kod babe na selo. Prošao je taj dan, proletio i evo danas sam već u Zagrebu. Idemo po pobjedu. Znamo da nam ona donosi EP. Svjesni smo uloga i važnosti utakmice. Nema alibija niti isprika, kao što je to rekla kapetanica. Ali, vjerujem u pobjedu, iako danas svi igraju rukomet. Svatko svakog može dobiti, ako nisi dovoljno koncentriran od početka do kraja. Moramo biti maksimalno koncentrirani na to", zaključila je Valentina Blažević.