U susretu 4. kola skupine Aolimpijskog turnira vaterpolista, hrvatska reprezentacija je pobijedila jednog od favorita za zlato Grčku sa 14-13 (3-3, 1-3, 7-3, 3-4), osiguravši plasman u četvrtfinale.

Suđenje u utakmici nije bilo na nivou niti za jednu momčad. Tvrdi to i Samir Barać u razgovoru upravo za Net.hr. Svirao je srpski sudac Putniković "brutality" Matiasu Biljaki, čime je poprilično oštetio i zakomplicirao put Hrvatske do pobjede, ali Barakude su to izvukle na karakter.

Tucak je Putnikoviću rekao: '''Pi*ko jedna. Onaj violence. Zar zato mi radimo tri godine? Šu*ak jedan. Mamu ti je*em bezobraznu"'', vikao je hrvatski izbornik za vrijeme time-outa kod rezultata 12:12.

Biljaka je zbog te kazne trebao biti suspendiran minimalno jednu utakmicu, ali nakon vijećanja sudačkog vrha vaterpolske federacije odlučeno je da će Matias biti na raspologanju protiv SAD-a jer mu je suspenzija maknuta, čime je zapravo priznata pogreška Putnikovića.

